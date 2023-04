中年好聲音決賽即時更新｜周吉佩成總冠軍　4分之差勝出！

《中年好聲音》今晚(23/04)六強大對決,吳大強、龍婷、李佳、羅啟豪、顏志恒及周吉佩 6位之中將會誕生總冠軍。



《中年好聲音》最強六強吳大強、龍婷、李佳、羅啟豪、顏志恒及周吉佩。(《中年好聲音》截圖)

中年好聲音|周吉佩21歲參加比賽小鮮肉相曝光 曾獲林夕幫手填詞

節目第一部分由26強參賽者合唱的《不再猶豫》,眾位參賽者就似是把這半年比賽經歷、心情唱出來,實在令人感動。《不再猶豫》亦似是眾位參賽者勉勵觀眾一樣,有夢想就要奮鬥一樣!

26強參賽者合唱的《不再猶豫》。(《中年好聲音》截圖)

+ 2

最後六強李佳。(《中年好聲音》截圖)

之後就李佳唱出總決賽的第一首自選慢歌《明日話今天》,李佳的老公,兒子更有到場支持。譚校長表示她唱得相當好,他說:「好識用咪,係尾嗰度有少少尾音有啲啲浮。」肥媽:「係開始感情爭啲啲。」周國豐:「咬字未比《上海灘》好好多。」

最後六強李佳。(《中年好聲音》截圖)

最後六強羅啟豪(英國豪)。(《中年好聲音》截圖)

第二部分自選由羅啟豪(英國豪)唱出《忘情號》。呂方:「我覺得佢整體表現都好好,開始有少少緊張,少少虛。」張佳添:「把聲好靚,今晚你真係有大將之風。」

最後六強羅啟豪(英國豪)。(《中年好聲音》截圖)

最後六強周吉佩。(《中年好聲音》截圖)

周吉佩以《Forever Love》迎戰。鍾鎮濤:「非常之非常之好。如果要挑瑕疵,係高音差咗少少。」張佳添也表示想補充,他說:「你條紅色底褲發揮作用啦!你老婆煲咗咩靚湯畀你?把聲咁靚嘅?」

最後六強周吉佩。(《中年好聲音》截圖)

最後六強龍婷。(《中年好聲音》截圖)

龍婷演唱《我曾用心愛着你》。校長譚詠麟:「把聲好solid,屋企睇覺得非常好,但係現場睇唔係好突出。」伍仲衡:「今晚除咗比賽都係party,所以我畀分會鬆少少。不過今日有少少失準,有音準問題。如果你唱歌有返少少時代感會更加好。」

中年好聲音決賽|龍婷被伍仲衡評欠時代感 譚校長仲話淆底唱得差

最後六強龍婷得分84分。(《中年好聲音》截圖)

顏志恒演唱《爛泥》。(《中年好聲音》截圖)

顏志恒演唱《爛泥》。鍾鎮濤提醒他揸咪方法有誤。他說:「你支咪好黐嘴,輕聲係好,但係一爆嘅時候,如果個音響唔醒水,就會好易拆。」伍仲衡:「我唔鍾意你個A,我覺得有啲無病呻吟,over咗。呢隻歌要帶出一種大愛,我未feel到。」

顏志恒得分83分。(《中年好聲音》截圖)

吳大強演唱《吻別 x Take me to your heart》。(《中年好聲音》截圖)

吳大強演唱《吻別 x Take me to your heart》。呂方:「今晚決賽唔敢講太多。我覺得你好好表現,係少少啫,國語爭少少。」譚校長:「我想問呀,大強你係咪病呀?」吳大強回答:「有少系感冒。」譚校長:「係囉,我聽到把聲好似,今晚好似有啲問題。」

中年好聲音決賽|大熱71歲吳大強失準 校長譚詠麟:你係咪病?

吳大強演唱《吻別 x Take me to your heart》,得分84分。(《中年好聲音》截圖)

李佳率先跳唱《熱情的沙漠》。(《中年好聲音》截圖)

第四部分進入參賽者演唱快歌環節,李佳率先跳唱《熱情的沙漠》。鍾鎮濤顯然十分受落,他說:「嘩,眼前一亮。我感覺你已經好似唱演唱會咁樣,你啲動作同埋歌係一齊,可以帶起觀眾情緒。」張佳添:「你冇畀啲dance搶咗,我對眼都係望住你,不過我覺得你定呢隻歌定得安全咗,低音咗少少。」

快歌部分,羅啟豪挑選了《疾風》。(《中年好聲音》截圖)

中年好聲音決賽|眾人首回合分數出現 周吉佩爆冷成最高分

羅啟豪挑選了《疾風》。譚校長:「唱歌OK,跳舞好謹慎。好穩陣,好似溫拿健仔喺台上跳緊舞緊。」周國豐:「我覺得今日英國豪揀嘅兩首歌都好啱你唱,正如校長講以vocal冇問題,係舞步有啲問題。」

周吉佩跳唱《跳舞街》。(《中年好聲音》截圖)

周吉佩跳唱《跳舞街》。肥媽:「我頭先同伍仲衡傾,佢話點解個key咁低,可以唱高啲。我話你少跳舞啫,要一路跳一路唱個key一定低啲㗎。」伍仲衡:「我跳過舞㗎,係Star Hall!你唔知呢?」肥媽:「跳過幾多次呀?而家即刻出嚟跳睇睇!」伍仲衡:「時間關係。」伍仲衡續說:「周吉佩你好有星味,好好睇,你今日係最有星味,不過我覺得你快歌唔夠energy。」

龍婷揀選快歌《瘋了》。(《中年好聲音》截圖)

龍婷揀選快歌《瘋了》。呂方:「幾好,以我標準,即係幾性感,瘋咗。」肥媽:「同頭先嗰隻爭好遠,搶返啲分返嚟。」校長:「有種忘情,投入感。」肥媽補充:「男人睇係特別好嘅呢。」

龍婷揀選快歌《瘋了》。(《中年好聲音》截圖)

顏志恒被校長讚似david bowie。(《中年好聲音》截圖)

顏志恒被校長讚似david bowie。(《中年好聲音》截圖)

顏志恒跳唱《拒絕再玩》。張佳添:「我睇得好開心,尤其中最後個金雞獨立,我想講一樣嘢,由聲夢一到而家,冇一個聽哥哥嘅歌我會un,係你唱我真係聽到un。你今日好型。」譚校長:「我就睇到啲嘢喎,我覺得佢有少少似david bowie,有些少似嗰啲感覺。」

吳大強唱《Sway》。(《中年好聲音》截圖)

吳大強唱《Sway》。肥媽:「佢唱英文歌好叻,佢唱呢啲歌啱晒佢把聲。」

現場分數。(《中年好聲音》截圖)

網絡投票分數。(《中年好聲音》截圖)

周吉佩和李佳進入總決賽。(《中年好聲音》截圖)

李佳以《Greatest Love of All》迎戰周吉佩的《愛很簡單》。肥媽給評語時突破感情到喊。她說:「好開心,真係好開心,真係好開心。兩個都好盡力,真係唔識講,係咪好先?邊個贏都係應該嘅。」校長:「好!吉吉係咁多次入面,今日係瞓身解數,連(櫃)籠底都攞埋出嚟,哈哈,有啲upup哋嘅味,不過係好嘢,好似陳皮一樣。佳佳都係穩陣,冇得傾啦,兩個都好,無論邊個贏都係實至名歸。」伍仲衡:「吉吉行出嚟好有火,你今日完全係唯一一集我覺得你係一個star。」呂方:「兩位都唱得好,佳佳肯定好穩陣,每粒音都好準。」

周吉佩成總冠軍,聽到結果後好驚訝。(《中年好聲音》截圖)

周吉佩成《中年好聲音》總冠軍,以4分之差勝出!周吉佩得獎感言:「我好多謝中年好聲音,好多謝我太太,我諗都冇諗過有機會攞呢個獎,因為有好多人留言,你要紅一早都紅咗啦,點會等而家先嚟紅,但係我成日都唔想放棄,因為我真係好鍾意好鍾意唱歌。我呢十幾年去打工賺錢都係為咗唱歌,行到今日我好多謝中年好聲音一班兄弟姊妹,多謝我嘅fans,我從來都冇fans,呢個比賽我竟然有fans club。」

周吉佩成總冠軍,感動到喊。(《中年好聲音》截圖)

《中年好聲音》比賽,羅啟豪獲得季軍,李佳成為亞軍,周吉佩奪得冠軍。

《中年好聲音》比賽,羅啟豪獲得季軍,李佳成為亞軍,周吉佩奪得冠軍。(《中年好聲音》截圖)

《中年好聲音》比賽,羅啟豪獲得季軍,李佳成為亞軍,周吉佩奪得冠軍。(《中年好聲音》截圖)

《中年好聲音》比賽,羅啟豪獲得季軍,李佳成為亞軍,周吉佩奪得冠軍。(《中年好聲音》截圖)

《中年好聲音》比賽,羅啟豪獲得季軍,李佳成為亞軍,周吉佩奪得冠軍。(《中年好聲音》截圖)

《中年好聲音》比賽,羅啟豪獲得季軍,李佳成為亞軍,周吉佩奪得冠軍。(《中年好聲音》截圖)

《中年好聲音》比賽,羅啟豪獲得季軍,李佳成為亞軍,周吉佩奪得冠軍。(《中年好聲音》截圖)

有網民就於TVB Facebook和「See Saw 先」上留言,表達對賽果的不滿。(Facebook截圖)

不過賽果似乎就未受到部分網民認同,有網民就於TVB Facebook和「See Saw 先」上留言,寫道:「好有做馬感覺,周完全唱唔到義歌嘅感情」、「其他人支咪好似唔入聲,係吉吉支咪好似寧舍入聲」、「第一首歌評分先做下戲,之後全部都冇開評審啲分就知道任佢哋玩,何必太認真?」也有直指掃不到李佳的QR code,因此不能夠投票給她,表示賽果沒說服力,還有人表示不會睇下一季,寫道:「做馬做到出面,好肉酸囉!又走音又甩keyy兼唱錯歌詞。」