中年好聲音決賽即時更新｜周吉佩成總冠軍　4分之差勝出！

《中年好聲音》今晚（23/04）六強大對決，吳大強、龍婷、李佳、羅啟豪、顏志恒及周吉佩 6位之中將會誕生總冠軍。



《中年好聲音》最強六強吳大強、龍婷、李佳、羅啟豪、顏志恒及周吉佩。（《中年好聲音》截圖）

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節目第一部分由26強參賽者合唱的《不再猶豫》，眾位參賽者就似是把這半年比賽經歷、心情唱出來，實在令人感動。《不再猶豫》亦似是眾位參賽者勉勵觀眾一樣，有夢想就要奮鬥一樣！

26強參賽者合唱的《不再猶豫》。（《中年好聲音》截圖）

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最後六強李佳。（《中年好聲音》截圖）

之後就李佳唱出總決賽的第一首自選慢歌《明日話今天》，李佳的老公，兒子更有到場支持。譚校長表示她唱得相當好，他說：「好識用咪，係尾嗰度有少少尾音有啲啲浮。」肥媽：「係開始感情爭啲啲。」周國豐：「咬字未比《上海灘》好好多。」

最後六強李佳。（《中年好聲音》截圖）

最後六強羅啟豪（英國豪）。（《中年好聲音》截圖）

第二部分自選由羅啟豪（英國豪）唱出《忘情號》。呂方：「我覺得佢整體表現都好好，開始有少少緊張，少少虛。」張佳添：「把聲好靚，今晚你真係有大將之風。」

最後六強羅啟豪（英國豪）。（《中年好聲音》截圖）

最後六強周吉佩。（《中年好聲音》截圖）

周吉佩以《Forever Love》迎戰。鍾鎮濤：「非常之非常之好。如果要挑瑕疵，係高音差咗少少。」張佳添也表示想補充，他說：「你條紅色底褲發揮作用啦！你老婆煲咗咩靚湯畀你？把聲咁靚嘅？」

最後六強周吉佩。（《中年好聲音》截圖）

最後六強龍婷。（《中年好聲音》截圖）

龍婷演唱《我曾用心愛着你》。校長譚詠麟：「把聲好solid，屋企睇覺得非常好，但係現場睇唔係好突出。」伍仲衡：「今晚除咗比賽都係party，所以我畀分會鬆少少。不過今日有少少失準，有音準問題。如果你唱歌有返少少時代感會更加好。」

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最後六強龍婷得分84分。（《中年好聲音》截圖）

顏志恒演唱《爛泥》。（《中年好聲音》截圖）

顏志恒演唱《爛泥》。鍾鎮濤提醒他揸咪方法有誤。他說：「你支咪好黐嘴，輕聲係好，但係一爆嘅時候，如果個音響唔醒水，就會好易拆。」伍仲衡：「我唔鍾意你個A，我覺得有啲無病呻吟，over咗。呢隻歌要帶出一種大愛，我未feel到。」

顏志恒得分83分。（《中年好聲音》截圖）

吳大強演唱《吻別 x Take me to your heart》。（《中年好聲音》截圖）

吳大強演唱《吻別 x Take me to your heart》。呂方：「今晚決賽唔敢講太多。我覺得你好好表現，係少少啫，國語爭少少。」譚校長：「我想問呀，大強你係咪病呀？」吳大強回答：「有少系感冒。」譚校長：「係囉，我聽到把聲好似，今晚好似有啲問題。」

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吳大強演唱《吻別 x Take me to your heart》，得分84分。（《中年好聲音》截圖）

李佳率先跳唱《熱情的沙漠》。（《中年好聲音》截圖）

第四部分進入參賽者演唱快歌環節，李佳率先跳唱《熱情的沙漠》。鍾鎮濤顯然十分受落，他說：「嘩，眼前一亮。我感覺你已經好似唱演唱會咁樣，你啲動作同埋歌係一齊，可以帶起觀眾情緒。」張佳添：「你冇畀啲dance搶咗，我對眼都係望住你，不過我覺得你定呢隻歌定得安全咗，低音咗少少。」

快歌部分，羅啟豪挑選了《疾風》。（《中年好聲音》截圖）

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羅啟豪挑選了《疾風》。譚校長：「唱歌OK，跳舞好謹慎。好穩陣，好似溫拿健仔喺台上跳緊舞緊。」周國豐：「我覺得今日英國豪揀嘅兩首歌都好啱你唱，正如校長講以vocal冇問題，係舞步有啲問題。」

周吉佩跳唱《跳舞街》。（《中年好聲音》截圖）

周吉佩跳唱《跳舞街》。肥媽：「我頭先同伍仲衡傾，佢話點解個key咁低，可以唱高啲。我話你少跳舞啫，要一路跳一路唱個key一定低啲㗎。」伍仲衡：「我跳過舞㗎，係Star Hall！你唔知呢？」肥媽：「跳過幾多次呀？而家即刻出嚟跳睇睇！」伍仲衡：「時間關係。」伍仲衡續說：「周吉佩你好有星味，好好睇，你今日係最有星味，不過我覺得你快歌唔夠energy。」

龍婷揀選快歌《瘋了》。（《中年好聲音》截圖）

龍婷揀選快歌《瘋了》。呂方：「幾好，以我標準，即係幾性感，瘋咗。」肥媽：「同頭先嗰隻爭好遠，搶返啲分返嚟。」校長：「有種忘情，投入感。」肥媽補充：「男人睇係特別好嘅呢。」

龍婷揀選快歌《瘋了》。（《中年好聲音》截圖）

顏志恒被校長讚似david bowie。（《中年好聲音》截圖）

顏志恒被校長讚似david bowie。（《中年好聲音》截圖）

顏志恒跳唱《拒絕再玩》。張佳添：「我睇得好開心，尤其中最後個金雞獨立，我想講一樣嘢，由聲夢一到而家，冇一個聽哥哥嘅歌我會un，係你唱我真係聽到un。你今日好型。」譚校長：「我就睇到啲嘢喎，我覺得佢有少少似david bowie，有些少似嗰啲感覺。」

吳大強唱《Sway》。（《中年好聲音》截圖）

吳大強唱《Sway》。肥媽：「佢唱英文歌好叻，佢唱呢啲歌啱晒佢把聲。」

現場分數。（《中年好聲音》截圖）

網絡投票分數。（《中年好聲音》截圖）

周吉佩和李佳進入總決賽。（《中年好聲音》截圖）

李佳以《Greatest Love of All》迎戰周吉佩的《愛很簡單》。肥媽給評語時突破感情到喊。她說：「好開心，真係好開心，真係好開心。兩個都好盡力，真係唔識講，係咪好先？邊個贏都係應該嘅。」校長：「好！吉吉係咁多次入面，今日係瞓身解數，連（櫃）籠底都攞埋出嚟，哈哈，有啲upup哋嘅味，不過係好嘢，好似陳皮一樣。佳佳都係穩陣，冇得傾啦，兩個都好，無論邊個贏都係實至名歸。」伍仲衡：「吉吉行出嚟好有火，你今日完全係唯一一集我覺得你係一個star。」呂方：「兩位都唱得好，佳佳肯定好穩陣，每粒音都好準。」

周吉佩成總冠軍，聽到結果後好驚訝。（《中年好聲音》截圖）

周吉佩成《中年好聲音》總冠軍，以4分之差勝出！周吉佩得獎感言：「我好多謝中年好聲音，好多謝我太太，我諗都冇諗過有機會攞呢個獎，因為有好多人留言，你要紅一早都紅咗啦，點會等而家先嚟紅，但係我成日都唔想放棄，因為我真係好鍾意好鍾意唱歌。我呢十幾年去打工賺錢都係為咗唱歌，行到今日我好多謝中年好聲音一班兄弟姊妹，多謝我嘅fans，我從來都冇fans，呢個比賽我竟然有fans club。」

周吉佩成總冠軍，感動到喊。（《中年好聲音》截圖）

《中年好聲音》比賽，羅啟豪獲得季軍，李佳成為亞軍，周吉佩奪得冠軍。

《中年好聲音》比賽，羅啟豪獲得季軍，李佳成為亞軍，周吉佩奪得冠軍。（《中年好聲音》截圖）

《中年好聲音》比賽，羅啟豪獲得季軍，李佳成為亞軍，周吉佩奪得冠軍。（《中年好聲音》截圖）

《中年好聲音》比賽，羅啟豪獲得季軍，李佳成為亞軍，周吉佩奪得冠軍。（《中年好聲音》截圖）

《中年好聲音》比賽，羅啟豪獲得季軍，李佳成為亞軍，周吉佩奪得冠軍。（《中年好聲音》截圖）

《中年好聲音》比賽，羅啟豪獲得季軍，李佳成為亞軍，周吉佩奪得冠軍。（《中年好聲音》截圖）

《中年好聲音》比賽，羅啟豪獲得季軍，李佳成為亞軍，周吉佩奪得冠軍。（《中年好聲音》截圖）

有網民就於TVB Facebook和「See Saw 先」上留言，表達對賽果的不滿。（Facebook截圖）

不過賽果似乎就未受到部分網民認同，有網民就於TVB Facebook和「See Saw 先」上留言，寫道：「好有做馬感覺，周完全唱唔到義歌嘅感情」、「其他人支咪好似唔入聲，係吉吉支咪好似寧舍入聲」、「第一首歌評分先做下戲，之後全部都冇開評審啲分就知道任佢哋玩，何必太認真？」也有直指掃不到李佳的QR code，因此不能夠投票給她，表示賽果沒說服力，還有人表示不會睇下一季，寫道：「做馬做到出面，好肉酸囉！又走音又甩keyy兼唱錯歌詞。」