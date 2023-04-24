中年好聲音｜冇公佈快歌評判分被批造馬　監製否認：全程專人監控

無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音》收視突圍而出，揮低多個節目，更即將添食！總決賽順利舉行結果塵埃落定，但有網民就投訴第二部分快歌環節分數透明度低，疑有造馬之嫌。《香港01》訪問了節目監製陳俊聲，他否認造馬，解說整個評分及監票程序，表明絕對公平。



《中年好聲音登峯之戰》昨晚圓滿結束，由於第二部分的快歌環節，表演完並冇即時公佈評判評分，待家庭觀眾投票完成後，才一次過公佈各參賽者的分數總和。有網民就不滿投票網站冧Server、評判分數成謎等等，認為賽果不公，《香港01》訪問節目監製陳俊聲，他說：「絕對唔會唔公平，因為我哋請咗黃龍德會計師樓幫我哋監票，所以每個分數，評判輸入喺我哋iPad之後，直接第一手傳過去，後面有人監控住，完全冇任何唔公平。」

監製陳俊聲表示，節目有專業會計師全程監票，絕冇造馬可能。（陳順禎攝）

周吉佩奪得冠軍，有網民指結果爆冷，質疑節目組「造王」，令部分參賽者大熱倒灶，陳俊聲則再強調點票過程冇造馬空間，周吉佩是憑實力取勝，他表示：「頭先你見所有分數都好公開，除咗你話快歌嗰Part，但我哋都有好專業嘅會計師樓喺後面監察，所以分數上絕對冇造馬成分。你話周吉佩係咪爆冷，你見初初個走勢，佢都曾經去到邊緣咁滯，所以係有驚喜。但佢今日表現係非常之好，佢絕對係以今日表現取勝晒所有嘢！」

陳監製與冠軍周吉佩擁抱道賀，又讚對方表現有驚喜，憑實力取勝。（陳順禎攝）

《中年好聲音》收視叫好叫座，更力壓多部劇集、綜藝等成收視之冠，無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉已率先宣佈開拍第二季，即時起接受報名，陳俊聲指節目會有新元素：「我先透露地區性會有唔同，我哋諗住衝出香港，詳情就真係商討緊，非香港嘅地方我哋都探討緊合作機會，再邀請啲係海外嘅參加者，或者直接搞海選都有諗過。」

被問到《中年好聲音》成功突圍的原因，監製認為是香港需要有正能量的節目，加上參加者唱得好、背後又有自己故事和歷練等。（陳順禎攝）

第一季參加者尚未站得穩陣腳，就即時籌備第二季，會否怕捧唔切呢？陳監製則冇擔心過：「對於我哋嚟講，佢哋已經係星嚟，佢哋之後嘅星途我都有信心發展，始終佢哋都係有經歷嘅人，都知條路可以點行。」