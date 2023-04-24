《中年好聲音》決賽高收26.4點　陸劇承接力不足只有19.6點

無綫公布上周（17日至23日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚（23日）直播的《中年好聲音登峯之戰》跨平台直播收視最高26.4點（170萬觀眾），不單高踞上周榜首，更創下該節目開播以來最高收視紀錄。據知，昨晚不少市民拒絕外出用膳，同時早早就開飯，為的是坐定定在電視機前收看終極一賽，見證周吉佩在越戰越勇情況下勇奪冠軍，同時贏得價值35萬的寶石咪。緊接播出的《中年好聲音 王者誕生》即時訪問得獎者，最高收視18.5點（119萬觀眾）。



《中年好聲音登峯之戰》高收26.4點，創下該節目開播以來最高收視紀錄。（截圖）

周一至周五方面各節目收視如下︰《東張西望》最高收視23.1點（149萬觀眾）；《愛·回家之開心速遞》最高收視22.3點（144萬觀眾）；首周播映劇集《川內相親》最高收視19.6點（126萬觀眾）；《法言人》最高收視18.7點（120萬觀眾），《成人教科書》最高收視12.9點（83萬觀眾）；《LAW霸女神》最高收視14.1點（91萬觀眾）。

《LAW霸女神》最高收視14.1點（91萬觀眾）。

《法言人》。

周六節目《聲生不息寶島季》最高收視13.9點（89萬觀眾）；《馬時亨‧香港情》最高收視12.1點（78萬觀眾）。

又係馬國明，不過就換咗角色。（《隱形戰隊》截圖）

《川內相親》收視只有最高收視19.6點。

據資料顯示，上周《隱形戰隊》結局周電視平均直播收視率有23.4點，跨平台直播最高收視率有25.5點，這一周由《川內相親》承接劇集時段，但顯然觀眾較愛本地劇，《川內相親》收視只有最高收視19.6點，下跌了足足5點有多。