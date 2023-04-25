何超雲與未婚夫日本預支蜜月激罕放閃　曬合照加甜蜜互動閃盲網民

已故賭王何鴻燊三房千金，現年34歲的何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨，鮮有現身公開活動，作風低調的她亦甚少於社交網分享近況，至今年才較為多些update IG，同大家分享她的生活點滴。日前超雲於峇里出席完細妹何超蓮與妹夫竇驍的世紀夢幻婚禮後，便啟程到了日本旅行，她昨日於IG story曬出多張旅遊美照，原來此行是與任職高級消防隊長的未婚夫Douglas的甜蜜之旅。

超雲2022年年9月被爆已接受Douglas求婚。（IG：@florinda.ho）

今次並非超雲與未婚夫Douglas首次預支蜜月之旅，兩人於今年1月就拍拖同遊泰國，當時超蓮更首度公開曬出兩人的恩愛合照。今次超雲就post了他們在日本吃喝玩樂的靚相，其中一張相是她對住鏡頭雙手做出心心手勢畀心Douglas，與對方甜蜜互動。另一張相是兩人在東京鐵塔下頭貼頭依偎在一起勁sweet，激罕高調放閃，真是閃盲一眾網民。相中亦可見他們流露出幸福笑容，Douglas高大有型，與超雲十分合襯。

超雲早前有到峇里參加細妹超蓮的婚禮。

點擊睇兩人今次日本之旅的放閃靚相：

回復單身多年的超雲於去年9月驚爆已有一名任職高級消防隊長的未婚夫Douglas，有指Douglas月前求婚成功，兩人已認定了對方。而自戀情被揭後，超雲與Douglas亦愈愛愈高調，不但被撞見十指緊扣拍拖行街，又於社交網站上載一同慶祝生日的點滴，非常甜蜜。身為豪門千金的超雲為追求真愛，無視與未婚夫家境身份懸殊，愛得真摰。

超雲今年1月首次公開與未婚夫合照。（IG圖片）

雖然超雲並沒有公開回應過與Douglas的戀情，但從超雲的IG post可見，沐浴在愛河中的她與未婚夫感情穩定，過得幸福愉快。去年12月超雲就於IG story上載了一張照片，相中是一個海邊的石壆上面塗寫了「I」字加一個大心心圖案，再加「U」字，即是「I love U」的的意思。超雲雖然沒有留言說什麼，但估計這句愛言是對她未婚夫Douglas說的，藉此公開向對方表白愛意，簡單一句已經十分之Sweet，這次亦是超雲激罕公開放閃。

超雲以一張簡單的照片加簡單愛言向未婚夫表白愛意。(何超雲ig)

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