法言人丨相隔3年再演夫妻白彪躁狂升呢　龔慈恩讚現實好識就人

由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃祥興及李成昌等主演的無綫新劇《法言人》，昨晚（24日）一集主角是佑家（林夏薇飾）的父親飛雲（白彪飾）及母親春花（龔慈恩飾）。

由於飛雲生性衝動又牛脾氣，經常與春花爆發衝突；近日飛雲因懷疑春花與初戀情人夏國軍（陳嘉輝飾）過從甚密，打翻醋罈的他脾氣變得更為暴躁，當街打罵國軍之餘，又大聲指控老婆給自己戴綠帽，終激怒春花嗌離婚。不過原來一切只是飛雲口硬心軟，為了抒緩老婆腰痛，飛雲不但暗地四處尋覓秘方，更向國軍認錯兼學藝；加上春花深明老公多年來默默為家庭付出，只是礙於面子未有揚聲，遂決定原諒飛雲，飛雲亦終放下大男人脾氣向春花認錯。

龔慈恩讚林夏薇好乖。

繼2020年熱播劇《香港愛情故事》後，白彪與龔慈恩相隔三年再演夫妻，喚起網民不少回憶；不過網民笑指彪哥是次「躁底」升級，並笑封他為「老年版吳卓羲」，但亦力撐彪哥發火戲特別好睇。談到與彪哥再演夫妻，龔慈恩笑言對方十分懂得遷就自己：「可能佢武功太好，好適合呢類角色，所以就算推撞戲，都唔使話排好多次，佢好就得我，佢同劇組會幫我就埋位。」首次與薇薇合作的龔慈恩，大讚薇薇好乖：「佢對長輩好好，我哋合作得好愉快。呢套劇合作得最多次嘅係馬明，因為劇情講我有一段時間會住喺薇薇屋企，所以有好幾場戲都同馬明一齊演，我哋都玩得好開心。」

飛雲因為見到春花同初戀情人有身體接觸，醋意大發，結果搞到鬧劇收場，二人仲正式搞離婚。

彪哥因為喺劇入面成日都好衝動，仲獲封「老年版吳卓羲」。

相關單元最大亮點，除了是白彪與龔慈恩再度合體，二人的婚照設計亦別具心思，劇照將龔姐及彪哥的樣子，用電腦合成成年青版，被逆齡約三十年的二人，馬上回復尖臉及窈窕身形，看上去更有夫妻相，相當有趣。