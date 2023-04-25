中年好聲音丨周吉佩台上爆喊失言 為一句「我從來都無fans」致歉
撰文：程嵐風
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周吉佩（吉吉）成為《中年好聲音－登峯之戰》首屆冠軍，以4分險勝大熱李佳，惹起外界熱議。當晚得獎一刻，吉吉在台上激動爆喊，沉思幾秒後才能講得獎感受，其中一句「我從來都無fans」，疑惹起多年來默默支持他的粉絲，吉吉今日在社交平台出Po講：「對不起！」望平熄風波。
吉吉今日（25日）上載一張喊相，寫道：「首先我先講一聲『對不起』，因為我在得獎一刻太激動，講了一句『我從來都無fans』，我在08年出道那年，認識了一班支持我的歌迷，後來我慢慢淡出，由fans慢慢變成了朋友的關係，甚至邀請參加我的婚禮，近十年我的身份不是歌手，所以亦沒有太多聚會，其實他們一直心裏都十分支持我，我心底裏非常感激他們，我衝口而出只是因為以前的我，沒有資格及面子擁有fans，亦因為我太耐沒試過有人支持自己，今日見到有這麼多支持我的人，實在太激動，再次感謝多年來支持我的朋友及fans。」
Fans亦有留言力撐：「我已經係好多年嘅fans喎！」、「看到你的成績超級戥你開心😭想起個日傾計🫶一個機會捉緊全力跑🔥你得左啦」、「我相信支持你很久的朋友和粉絲會唔介意，也都會－直支持你！加油！❤️❤️❤️」等。
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