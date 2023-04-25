張繼聰帶16歲仔健身被批教壞細路　高EQ反擊：網上有資料可以睇睇

現年43歲的張繼聰（Louis） 與謝安琪於2007年拉埋天窗，同年誕下大仔張瞻（James），相隔十年，謝安琪誕下女兒張靖（Karina），一家四口生活幸福美滿。在這段時間，夫婦二人不時會在社交媒體曬出親子相，當中James的暴風成長引起不少網民討論，大讚他愈來愈有型，同爸爸似到十足十！前日（23/3）張繼聰在Instagram曬出一張赤裸上半身的照片，不過就不是他在派福利大騷肌肉，而是仔仔James的背影。

James今年6月迎來16歲生日。（IG/@louischeung2013）

照片中，見到James站在一堆健身設備中，而張繼聰為此表示：「終於肯跟老豆做下Gym，出嚟威點可以冇架生？啱唔啱先？第日大隻咗去..….記得帶埋我去見識下」，令到網民紛紛留言表示：「好快就會fit過老豆，啲女俾阿仔溝晒」、「好快就大隻過你」，不過亦有網民指責張繼聰過早讓兒子健身，會影響發育，更直指：「嘩，教壞細路！」

張繼聰曬出兒子健身的照片。（IG/@louischeung2013）

為此張繼聰特意回應，說道：「每次有關於小朋友嘅post，都一定會有『育兒管理隊』嘅朋友留言，多謝大家關心，作為父親，佢哋係我嘅小朋友，我一定緊張過你。Anyways , 做健身係有唔同程度嘅訓練同質量，會唔會影響小朋友發育，網上有無數嘅資料，可以自己睇睇。而年輕人做適量嘅重量訓練，確保姿勢正確，係絕對有助成長。」其回覆引不少網民力撐。

面對網民的批評，張繼聰咁樣回應！（IG/@louischeung2013）

點撃睇張繼聰與謝安琪的愛巢：