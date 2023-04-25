陳凱琳同鄭嘉穎自《殭》後再做對手戲　想夫妻檔拍《史密夫》題材

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎早前為一個樓盤拍攝宣傳短片，二人在片中做回自己，在該樓盤中不同地方穿梭打卡拍製ig story，公開夫妻日常生活模式。片中可見她與嘉穎如何「分工合作」，而Grace 更在廚房炮製豐富美食，豪言老公已擁有世上最好的廚師，嘉穎當然要藉機公開大讚太太「入得廚房，出得廳堂」。

陳凱琳（Grace）與鄭嘉穎早前為一個樓盤拍攝宣傳短片。

今次Grace 與嘉穎夫妻檔上陣，他們坦言已經很久沒有拍攝這類有對手戲的影片，這亦是他們繼2016 年《殭》之後再度一齊做對手戲，並表示默契依舊。不過問到嘉穎有沒有覺得Grace 的演技進步了，他想也不想答道：「無」，二人便哈哈大笑起來。Grace 即撒嬌說：「佢話我冇演技呀！呢次邊叫演戲呀！要有啲浮誇，有啲幽默呀，都唔係真正演戲！」嘉穎聽罷即表示no comment，總之Grace 說了便算。

陳凱琳同鄭嘉穎自《殭》後再做對手戲。

由於家中有三位小朋友要照顧，他們坦言很難一齊拍劇，機會可說是微乎其微，因為雙方已有共識，只要其中一方工作時，另一方便會照顧家庭，這樣才可以令對方專心工作。問到他們可曾幻想過一齊拍劇，二人將會飾演甚麼角色，Grace 表示想演敵對關係的角色，而嘉穎就覺得可以拍《史密夫決戰史密妻》 （Mr. & Mrs. Smith）類似題材，他認為不但很有型，亦會很好玩。Grace 聽罷亦大感同意，絕對是夫唱婦隨。

陳凱琳同鄭嘉穎想夫妻檔拍《史密夫決戰史密妻》 題材。

隨住3 位小朋友出世及長大，嘉穎指必須要有一定活動空間供他們放電，所以挑選住宅時，會特別著重附近環境、配套設施，最好能有多些自然環境讓小朋友接觸，Grace 覺得優美又開揚的景觀是使小朋友生活快樂因素之一。