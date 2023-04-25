鍾雨璇曾頌珊後台換衫遇驚嚇　突遭工作人員衝進嚇到目定口呆

歌手鍾雨璇(O3)、藝人曾頌珊（Kiddie)、香港小姐羅玥玥（Hilary)、歌手譚夢娜（Moonna) 、歌手張麗琪（Suzie)、亞洲小姐梁恩娟（Yuki)及亞洲小姐李芷菱（Camila)一同於鑽石山荷里活廣場為香港扶幼會許仲繩紀念學校時裝作品擔任Fashion Show嘉賓。

鍾雨璇﹑曾頌珊等一起擔任Fashion Show嘉賓。（官方提供）

活動期間，鍾雨璇與曾頌珊在後台發生了尷尬小插曲，她們在後台換衣服期間，突然有一位工作人員十分趕急地衝進來取物資，幸好她們已經差不多換好衣服，但另一位模特兒仍在換衣服途中，令當時十分尷尬。而工作人員取回物資離開時，更沒有關閉幕門的意欲，三人頓時被嚇得目定口呆，幸好當時在外的粉絲們都十分守規矩，沒有大肆攝影。

鍾雨璇表示：「今次很開心可以在舞台上演繹學生設計的作品，今次作品的設計十分特別，中西合璧，是我人生第一次戴上中國大戲的鳳冠，原來頭飾好重，真的很佩服花旦們平時在台上演出時，無懼沉重的裝束，真的很專業。」

鍾雨璇與曾頌珊（左）在後台發生了尷尬小插曲。（官方提供）

而曾頌珊表示:「今次catwalk show的造型好特別， 一個紅色為主色系，加上一把打開與她個人差不多高的大扇，感覺好搶鏡。而今次個show 好彩我個partner 是O3，因為我地上台前都有夾過，所以令整個過程非常流暢。只是最後集體台上大合照因為把扇太大而鬧出笑話，由於把扇係造型的重點，所以沒理由不打開拍照，權衡輕重之下不想檔住O3，唯有犧牲旁邊的男模老師，結果他的造型給把扇遮了一部分，差些只是剩返個頭，幸好對方都是大方之人，沒有計較。」