法言人｜羅天宇嘆演視帝有難度　林夏薇在旁斟茶遞水原來有原因？

由馬國明、林夏薇及張頴康等人主演的無綫新劇《法言人》，單元個案一浪接一浪，前晚（24日）一集結尾再有新個案展開，劇情講到當紅視帝卓朗（羅天宇 飾）遭前度Fanny（邵珮詩 飾）入稟索償3000萬港元，二人因而鬧上法庭引來全城矚目。由於卓朗放不下已另結新歡的Fanny，只要看到Fanny與新歡Louis（彭懷安 飾）稍有親密互動，即會醋意大發、不受控制亂說話，飄忽表現令原本勝券在握的官司充滿變數。金師爺（馬國明 飾）與佑家（林夏薇 飾）大傷腦筋，最後金師爺以卓朗及Fanny昔日甜蜜回憶作籌碼，成功說服卓朗長痛不如短痛，在庭上坦承3000萬是結婚禮物而非商業承諾，終扭轉劣勢；可惜此時突然再爆變數，更與Louis有關，令卓朗求勝意志再度跌至谷底，事情峰迴路轉…



邵珮詩飾演羅天宇前度女友Fanny，Eddie飾演珮詩現任廚師男友。

兩人是前度關係。

雖然羅天宇只是個案主角，但絕對過足戲癮，除了要演繹態度惡劣的當紅視帝，又要兼顧「深情」、「呷醋」、「暴躁」等不同狀態。被問到今次角色是否很大挑戰，羅天宇笑言：「最大難度係要演天皇巨星，因為要有一定氣場，好彩服裝造型幫到手，但係聲線要控制得好好，太Chok或太沉就會顯得嗰場戲好悶，所以要諗吓講嘢嘅節奏同發力點。同埋因為只係一個單元，變相拍嘅場數好少、要好快投入到角色，所以好多嘢要自己做咗功課同準備先。」他透露準備的功課包括重溫天王的電影和訪問，並嘗試模仿他們的眼神、角度以及說話的語調。

羅天宇在單元中上演「深情」、「呷醋」、「暴躁」等不同狀態。

同時亦是態度惡劣的當紅視帝。

談到最難忘場口，天宇透露是法庭戲，因為對白較多，並笑言與角色最大共通點，是同樣愛吃麵包：「我自己個人係非常愛吃麵包嘅，仲一定要焗熱咗先至覺得好味，即係對麵包好有要求。」

天宇透露自己好喜歡食麵包。

另外，在昨晚（25日）一集中，羅天宇出庭作供時，飾演律師的林夏薇「傍足全程」，不但時不時斟水予羅天宇讓他冷靜情緒，又協助羅天宇揭證物文件。有網民對於她相關舉動大感疑惑，笑言是否刻意加戲給視后，對此事前做足功課的編審回應謂：「我哋問過好多律師嘅相關經歷，我哋團隊亦喺法庭見證過，現實中真係有律師會坐喺當事人身邊幫佢斟水，揭證物文件咁，劇中薇薇咁樣做，我哋想幫天宇營造視帝嘅氣場。」

林夏薇時不時斟水予羅天宇讓他冷靜情緒，又協助羅天宇揭證物文件。