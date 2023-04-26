傳MIRROR本年內合體開騷　隊長Lokman預告：一定會有，睇幾時啫

今日（26/4）MIRROR成員Atlon、Lokman孖住ERROR成員阿Dee現身旺角出席食肆開幕典禮，原來3位合股進攻飲食界開泰式餐廳「泰鳩」，三位分享「泰鳩」的「鳩」在泰語中𢯎痕的意思，在接受傳媒訪問時，Lokman大爆這次的投資總額：「成個舖頭投資咗七位數字。」

MIRROR成員Atlon、Lokman孖住ERROR成員阿Dee進攻飲食界。（梁碧玲 攝）

被問到開設食肆是否三個人的夢想時，Lokman 搞笑表示：「一開始係跳舞先，大個咗啦，淨係跳舞唔得啦，要開始搵啲路數，之後就參加《全民造星》，之後嘅事大家都比我哋更清楚，我哋一開始都係暑假跳下舞。」隨後，三子透露剛開始時並沒有打算投資開食肆：「開頭淨係諗住做外賣生意，做下做下發覺都OK，所以就大搞做食肆，所以就開始搞。」

三位分享「泰鳩」的「鳩」在泰語中𢯎痕的意思（梁碧玲 攝）

MIRROR去年7月的紅館演唱會發生嚴重事故，導致舞蹈員李啟言（Mo）受重傷，令演唱會餘下的場次腰斬。相隔9個月，今日（26/4）有消息指MIRROR的姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（阿Jer）將於7、8月會單獨開個人演唱會，而呂爵安（Edan）就會在8月開個人演唱會，對此，Lokman就回應：「我都有聽到呢個消息，都好開心大家做騷，我諗觀眾朋友都等咗好耐，佢哋都儲咗啲作品，睇表演嘅開心睇、表演嘅都開心，開心完就要嚟慶功，就要嚟『泰鳩』！（而家係三個開演唱會定係四個？）以我所知就係唔知。」隨後他表示還沒有收到12子將於本年內合體開騷的消息：「我相信一定會有嘅，不過睇幾時啫。」

三位榮升做老細！（梁碧玲 攝）

持有上年演唱會門票的歌迷，除了可以申請退款之外，假如其他MIRROR成員開演唱會，就可以以票換票，不過門票的有效日期於9月中截至，為此Alton就勸大家不要太心急：「而家離9月14日都仲有一段時間。（有暗示？）我期待再有消息。」而Lokman就補充道：「消息就唔使急，睇定少少先。」

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