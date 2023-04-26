已故女星陳寶蓮21歲兒子出道做Rapper　身高1.83米手腳紋身超帥氣

曾參演經典電影《國產凌凌漆》的已故女星陳寶蓮，2002年誕下兒子不足1個月後，於上海寓所身亡，終年僅29歲。陳寶蓮到台灣發展時，認識王菲好拍檔、台灣金牌經理人邱瓈寬（寛姐），並獲對方賞識。陳寶蓮的遺孤最後由寬姐收養，寬姐視如己出，兒子隨養母姓邱，全名叫邱煌禕（Don Don）。

陳寶蓮，2002年誕下兒子不足1個月後，於上海寓所身亡，終年僅29歲。（網上圖片）

眨眼間，邱煌禕已經21歲，年前低調加入台灣本土Hip-hop組合 「YO MOB」，與幾位志同道合的年輕人一齊做Rapper出道。據悉組合在2021年已成立，並發行過幾首歌曲，曾在不同地方進行演出，惟關注度比較低，樂隊的IG賬戶只有約1400位粉絲關注，而邱煌禕的IG個人專頁亦只得約600位粉絲。不過，組合在去年11月於台灣東區演出前，邱煌禕亦有落力叫大家支持，寫著：「記得有空沒空只要你認識我，就一起來玩一下，挺一下。」

21歲嘅邱煌禕低調加入台灣本土Hip-hop組合 「YO MOB」。（IG圖片）

「YO MOB」已在台灣不同地方演出，惟關注度不足。（IG圖片）

邱煌禕長得相當帥氣，遺傳了擁有模特兒身高的陳寶蓮基因，讀高中時身高已達1.83米，是一名籃球健將。邱煌禕18歲時被爆開始拍拖，在個人社交網上放閃，更曾被似貌似型男柯震東。近年邱煌禕的打扮愈來愈型仔，左手全臂及右腳小腿都有一大片紋身，有網民都留言讚：「Cool guy ❤️」。

邱煌禕長得相當帥氣，遺傳了擁有模特兒身高的陳寶蓮基因，（IG圖片）

（IG圖片）

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上海出生的陳寶蓮，是家中獨女，4歲時父母離婚，由外婆撫養長大。12歲時隨母移民香港，15歲起兼職做模特兒，17歲參選亞洲小姐而入行，當年正是香港三級片盛行的年代，陳寶蓮曾接拍《聊齋三集之燈草和尚》、《我來自北京》、《五月櫻唇》等多部三級片。不過，到了多年後的今天，最為大眾記得還是她與周星馳合作的《國產凌凌漆》演出，性感冷艷造型令人印難忘。

陳寶蓮的感情生活波折重重，20歲時與莫少聰相戀，但很快便分手，其後與黃子揚拍拖，戀情也無疾而終。直到後來陳寶蓮認識了台灣富商黃任中，二人以「乾父女」相稱，曖昧關係一度成為熱話。陳寶蓮的精神狀態一度不太穩定，要依賴藥物生活，更曾服藥自殺不遂。後來，她獲大師指點改名為趙瑄汶，並皈依佛門，法號明慧，可惜幫助不大。

據悉陳寶蓮在酒廊認識了美籍華僑DJ，意外懷有對方的孩子，雖然交往了3個月便分手，但陳寶蓮堅決要生下小孩。結果邱煌禕出生不足一個月，陳寶蓮便選擇離開這世界，令人惋惜。

陳寶蓮的遺孤最後由寬姐收養，寬姐視如己出，兒子隨養母姓邱，全名叫邱煌禕。（FB圖片）