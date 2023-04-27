肥媽李鼎｜肥媽爆有7個國藉嘅孫仔　個個都係「食家」好識食

TVB的飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持，節目自開播後話題性十足，肥媽及鼎爺更集集有料爆，昨日（26日）一集肥媽及鼎爺在節目中繼續大爆笑話，今集以「食家」為題，肥媽說到有一個「食家」可以吃得出東西不是肥媽煮的。

《肥媽李鼎》節目自開播後話題性十足，肥媽及鼎爺更集集有料爆。(節目截圖)

肥媽說到有一次帶自己的孫兒去吃牛肉炒飯，孫兒只吃了一口便知道該餐廳換了廚師，而當時肥媽還未吃第一口，所以她立即叫來了職員求證，職員亦告訴她的確是換了廚師。肥媽說自己煮「免治牛肉薯仔」時喜歡加一點點的玉桂粉，立即被游游追問為什麼要下玉桂粉，鼎爺便幫肥媽解釋因為她爸爸是葡萄牙人，外國人喜歡加入許多香料，所以連肥媽都喜歡。

肥媽說到有一次帶自己的孫兒去吃牛肉炒飯，孫兒只吃了一口便知道該餐廳換了廚師。(節目截圖)

肥媽又說到自己有很多孫兒，而且孫兒都有不同的國藉：「你要明白我屋企有7個國家嘅孫，白色嗰啲呢，英國同美國嗰班呢，佢哋會擠茄汁夾麵包，中國嗰班呢，佢哋會就咁用嚟拌飯，印度嗰班呢，佢哋會加好辣嗰啲辣椒落去。」

肥媽又說到自己有很多孫兒，而且孫兒都有不同的國藉。(節目截圖)

肥媽之後又說到自己的孫兒到底有多「咀刁」，一碟乾炒牛河都可以被一個11歲及13歲的孫兒評得十分仔細，連河粉的做法都說得鉅細無遺。