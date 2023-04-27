瘋傳MIRROR今年全隊復出合體開騷　姜濤首洩消息：團體騷好快會有

MIRROR人氣成員姜濤今午（27日）現身個人品牌記者會，吸引大批姜糖到場支持。首次做老闆，姜濤除分享品牌理念之外，亦表示因為太喜歡小朋友關係，所以特地開設童裝。姜濤接受訪問時，指如今除咗音樂之外，可以透過品牌表達自己想要傳達的訊息，整個計劃籌備近半年時間有多，不過問到投資幾多時，姜濤稱不太清楚：「應該都有6、7位數，我覺得我呢個老闆唔係好盡責，因為對於錢嘅嘢我不嬲都唔係好識，唔係畀公司就係屋企人睇啲數。（叫媽媽核數？）佢都唔係好識，但都會盡能力幫我睇。」

姜濤嘅品牌每個系列都會推出一件慈善義賣單品，希望可以幫助更多有需要的人。（葉志明攝）

品牌設計以一個心形連着一個圓形，圖案有笑哈哈的表情，姜濤解釋其實是自己英文名TO（濤），而ZERO就有反撲歸零的意思，而品牌預計會推出99個系列：「我有計過，1年推出3個系列的話，都有20年，希望維持到20年，我都算係好似陪大家行呢個人生咁。」他又指將來一定會推出關於享受美食以及籃球系列，記者提議他可直接開餐廳，姜濤表示確有考慮過：「諗過開畀爸爸，因為佢真係廚師，雖然佢呢個年紀係退休狀態，但想有件事令佢開心，希望之後可以。」

活動尾聲，姜濤與場佈粉絲大合照，而眾人則唱生日歌預祝姜老闆生日快樂。（葉志明攝）

另外，對於有傳將舉行個人演唱會，姜濤亦證實有此事，並指團體演唱會亦很快舉行：「我淨係知有自己，未知有邊幾個。有機會一定請唔同嘅人合作，你話請MIRROR兄弟，咁有機會一定同佢哋合作。」他又否認能以去年MIRROR演唱會門票換取個人演唱會門票，不過問到團體演唱會是否如傳聞所說在一月舉行，姜濤原來都不太清楚，仲要問花姐，雖然花姐教路「等公司公布」，但姜濤聞言後表示：「我自己都想知喎，不過團體演唱會都好快有」。