人+性大不同｜日本女優揭初拍攝後爆喊　申東燁試拍VR AV有反應？

Netflix新節目《人+性大不同：日本篇》日前開播，韓國主持申東燁與成始璄邀請到不同嘉賓探討日本的性文化。第二集中，二人請來三位AV女優小倉由菜、相澤南及濱崎真緒分享女優界的工作，申東燁試拍VR AV時竟出現異常反應？



《人+性大不同：日本篇》請是三位女優分享入行經歷等。（Netflix）

三位女優在節目中分享了各自的入行經歷，其中相澤南在前老闆花一年的說服下才決定拍攝，由於當時打算拍完六部作品就收山，所以起初沒有向家人交代，幸好了解後他們都表示支持。相澤南坦言拍攝出道作時因需要與陌生人性行為而爆喊，後來才漸漸分清這是工作。現在已有7年經歷的她拍攝前會熟讀劇本，會盡力用演技滿足觀眾的幻想。

相澤南出身自名牌大學英文系，起初也沒有成為AV女優的想法。（Netflix）

小倉由菜則與相澤南不同，她在節目中講到自己早於高中已想挑戰不一樣的工作，因此以AV女優出道前朋友家人已經知道。被問到家人有否同意，她就自爆原來母親在她拍攝前一天曾致電公司，希望女兒不要出鏡。小倉由菜出道6年仍熱愛AV女優的工作，覺得AV可以滿足到不同性癖的人，從而減低性犯罪率。她亦道出女優不再是羞辱的職業，現時每個月都固定有約100素人前來面試。

小倉由菜對性十分重開放，笑言入行前想到可以與名人合作已非常期待。（Netflix）

講到節目中尺度最大的可算是濱崎真緒，有11年自由身經驗的她已拍過逾千部作品，她自爆目前年薪達約一部保時捷房車的價錢。濱崎真緒分享入行前以為AV是以偷拍形式拍攝，沒想到是一個很專業的行業，男女演員雙方會簽同意書和做性病檢查外，女方拍攝時有不適亦可隨時叫停，她形容AV對她來說是「人生」。

濱崎真緒曾出演韓國電影《上流寄生族》，經歷非常豐富。（Netflix）

申東燁更與相澤南即場試拍VR AV。（Netflix）

節目中提及近年新興的VR AV，三人一致表示拍攝時男演員其實更辛苦。她們講到拍攝時鏡頭需放在男演員的面前，在不能見到及觸摸到女演員的情況下仍要交足戲，因此難度相對大。申東燁更與相澤南即場試拍了一場女上司及新人員工的戲碼，面對人氣女優在面前，似乎見慣大場面的申東燁也淡定不了，事後被發現褲檔中有奇怪現象，令現場陷入焦土化。

申東燁被發現有異樣，現在所有人都非常激動！（Netflix）