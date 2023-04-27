劉青雲接《神探大戰２》　老闆楊受成爆首集送審勁困難：多次斡旋

《神探大戰》舉行慶功宴，英皇老闆楊受成攜同導演韋家輝、劉青雲、林峯、陳家樂及湯怡等一同出席。（葉志明 攝者）

香港電影《神探大戰》早前於第41屆香港電影金像奬上榮獲「最佳導演」、「最佳男主角」及「最佳編劇」等六項大獎，成為本屆大贏家。《神探大戰》一眾台前幕後今日（27日）舉行慶功宴，英皇集團老闆楊受成博士攜同導演韋家輝、劉青雲、林峯、陳家樂、湯怡等一同出席，慶祝電影取得大捷。楊受成博士於宴上宣布將會支持韋家輝開拍《神探大戰2》，並於台上感慨地分享《神探大戰》上映前的籌備辛酸史，他透露首集的成功背後，多次在電影局送審上開會斡旋，以他為首的五位代表與局方的五位局長與署長開會，兩方對座猶如十人對壘。楊老闆嚴肅地提到局方表示《神探大戰》：「有齊『黑警、臥底、黑社會、槍戰、血腥』五樣嘢！」表示在五項敏感元素下，電影歷經多次剪接修改後方能順利上映。

劉青雲透露再封影帝後首次慶祝，笑言太太询該習慣了自己得獎，沒有特別獎勵。（葉志明 攝）

《神探大戰》導演韋家輝、劉青雲與林峯在慶功宴上接受訪問時表示知道楊老闆提及的辛酸史：「我其實參與其中嘅，過去嗰幾年不斷喺到剪、希望可以同大家見到面啦！」他續指《神探大戰2》將會繼續努力創作：「我會盡我所能將個創作應該係點嘅、盡量寫咗出嚟先。至於有任何人有任何意見嘅話，我盡量去大家協調。」韋家輝表示在電影界多年，習慣修改作品，但亦坦言：「坦白講《神探大戰》的確係最嚴重嘅一次，係最厲害嘅一次。」他表示楊老闆所指的是成片後送審的關口，為此剪輯了多個版本，亦感謝楊老闆事事親力親為，代表電影爭取。

楊受成博士於宴上分享《神探大戰》送審過程的辛酸史，提及五大敏感元素。（葉志明 攝）

對《神探大戰2》韋家輝表示將會延續自首集的故事，更笑言不怕絕大部分的角色都已經死熬去：「我有辦法可以令觀眾見到，因為觀眾鍾意！」

林峯透露未來會有繼續來回中港兩地工作，會在港拍攝劇集。（葉志明 攝）

憑《神探大戰》奪得「最佳男主角」獎的劉青雲笑言正在拍攝電影、今日是第一次為得獎慶功，太太郭藹明並沒有在他得獎後予以獎勵：「可能我太太都覺得『吓！咁點呀？第一次呀你？有冇搞錯呀仲要獎勵！』」

林峯則透露未來會繼續來回中國內地與香港拍攝：香港都有幾套嘅劇集（拍攝），亦要去其他地方。」