東張西望｜港男抽中疫苗機票　為與台妹同行連母親遺產都被呃清光

A先生因為一張疫苗機票而損失40萬。

今晚嘅《東張西望》搵嚟苦主A先生講述自己嘅受騙過程，而一切嘅起因只係一張疫苗機票。A先生去年抽到一張去日本嘅疫苗機票，為免一人出發太孤獨，於是喺網上搵伴，而咁啱又真係有一名台灣女子表示願意結伴同行。

編徒手法雖然層出不窮，但其實都係嗰幾款。

台灣女子提議A先生玩加入一個虛擬貨幣網站以賺取旅費，之不過要買入虛擬貨幣要先聯絡平台客服，將港元換成美金，再轉成同等值嘅加密貨幣，平台客服之後將數據交到第三方帳戶，賺完錢再由第三方帳戶將虛擬貨幣轉回平台，平台將金額轉成美金，最後先會返去A先生嘅戶口。過程真係複雜過玩迷宮，但A先生不虞有詐，主要係因為第一次賺咗幾百元，之後再加碼8萬，並成功賺取4萬多，見有得賺，A先生未有即時提現。平台客服提議A先生將戶口升級，但條件係要先補27萬，雖然整個套路好明顯係騙局，但張先生似乎唔多察覺，仲去求助財務公司，成功借到13萬。

嘗過甜頭之後，就會見真章。

與此同時，台灣女子表示願意幫手，借出餘下金額，但筆錢並唔係直接入帳A先生戶口，而係透過客服轉去第三方再轉入A先生戶口，過程冇任何記錄。就係咁，A先生戶口隨即被凍結，原因係「有來歷不明的資金（14萬）」，喺與客服聯絡嘅同時，呢位台灣女子亦從此消失喺A先生嘅世界。就係咁，A先生除咗欠財務公司28萬（成本加利息)，就連媽媽嘅12萬遺產，同自己嘅2萬積蓄都化為烏有。