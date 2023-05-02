向太杭州搬新Office超闊落豪氣　面向錢塘江靚景估計擲過百萬裝修

向華強及向太陳嵐如今香港杭州兩邊飛。習慣搭私人飛機出行的向太早前曝光機艙內部，機艙內不但相當闊落，至少容得下6位乘客，且至少有兩位靚女空姐為向華強兩夫婦一對一專人服務，奉上花、甜品和小食，其中一位空姐更蹲下為向太服務，溫柔又貼心，有網友估計出行一趟費用高達幾十萬。

空姐貼心蹲下為向太服務。（小紅書影片截圖）

向太出行氣派十足，辦公室當然也不少得派頭。近日向太於抖音自爆於杭州租下新辦公室，用以開拓媒體業務。向太新辦公室位於杭州世茂智慧之門，光是地下大堂經已看得出豪氣。向太辦公室位於高層，空間十分闊落，面向錢塘江，光是靚景已令人心曠神怡。片中又透露這是杭州最好的地段，面向錢江新城商業區。向太睇到一半已急不及待表示要求設計師將牆壁「通通打掉」，可見霸氣。

向太搬新Office。（向太抖音影片）

片中又透露向太這層辦公室只有一個業主，從向太及設計師對話中推測，似乎成層都會是向太的辦公室，而目測整層有逾萬呎。翻查網上資料，杭州世茂智慧之門過萬呎辦公室租金至少近7萬元人民幣（約78000港元），不過就未知向太是租還是買下這層辦公室。

此外，向太亦重金禮聘內地著名設計師沈墨負責室內設計，翻查網上資料，沈墨曾贏下多個設計獎項，其報價為一平方米（約10.7呎）收費1000至2000人民幣，故外界推算，向太至少擲過百萬在裝修費上。不少網友問向太是否請人，又指向太有錢都繼續開工「活該您們有錢」。

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