29歲三上悠亞認戀百萬YouTuber　引退AV界真正原因︰找到愛人了！

日本人氣女優三上悠亞今年8月15日即將滿30歲，她在3月份突然宣布引退消息，在AV界投下震撼彈。當時粉絲已紛紛揣測她引退的真實原因，三上悠亞昨日（1日）終揭開謎團，親自拍片透露：「找到愛人了！」男友正是曾跟她傳緋聞，日本擁有超過150萬訂閱的「百萬YouTuber」 Kano（かの），震驚粉絲！

三上悠亞早前宣布退出AV界，並回顧過去8年苦與樂。（影片截圖）

三上悠亞與Kano一齊拍片公開戀情，二人過去頻頻合體拍攝「模擬約會」影片、如情侶般互動，三上悠亞坦言從來沒想過會跟對方走到這一步，感謝對方一直以來的陪伴。二人在鏡頭前大方一起做出心型手勢，甜蜜滿瀉，Kano更留言「事情就是這樣」。

面對三上悠亞突如其來認愛，大部份粉絲都送上祝福：「只要兩個人開心就好！」、「當你說你快樂的那一刻，你看起來很快樂」、「很高興在很常一段時間後見到你們」。

三上悠亞認戀「百萬YouTuber」 Kano。（影片截圖）

二人一齊畀心。（影片截圖）

原藝名「鬼頭桃菜」的三上悠亞因為花邊新聞太多，淡出原本所屬的偶像團體「SKE48TeamS」，並在2015年以「三上悠亞」的藝名出道，過去的8年間對她來說無疑是別具意義。三上悠亞在退宣言中哽咽表示，雖然也有很多辛苦的事情，但這8年來自己的人生很充實。近年三上悠亞亦積極發展其他事業，成立個人服飾品牌，早前擔任Tyson Yoshi新歌MV女主角，拍AV早已不是唯一的收入來源。

三上悠亞為愛人退出AV界。（ig@yua_mikami）

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