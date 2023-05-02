《肥媽李鼎》成綜藝收視冠軍　播完《中年好聲音》同時段即急跌

無綫公布上周（4 月 24 日 至 30 日）收視，根據CSM 媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《東張西望》跨平台直播收視最高22.4 點（144萬觀眾），比起上周最高收視23.1點（149萬觀眾），下跌0.7點，但仍然高踞上周收視榜首。而由 Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）主持的新節目《肥媽李鼎》 最高收視 17.2 點（110 萬觀眾），比起上周同期節目《成人教科書》最高收視12.9點（83萬觀眾），上升5.7點，乃2023年至今周一至周五綜藝節目收視之冠。

由 Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）主持的新節目《肥媽李鼎》成綜藝節目之冠。

周一至周五方面各節目收視如下︰《愛·回家之開心速遞》最高收視21.4點（138 萬觀眾），上周最高收視22.3點（144萬觀眾），下跌0.9點；《川內相親》最高收視19.8點（128 萬觀眾），上周最高收視19.6點（126萬觀眾），上升0.2點；《法言人》最高收視19.4 點（125萬觀眾），上周最高收視18.7點（120萬觀眾），上升0.7點；《LAW霸女神》最高收視14.4 點（92萬觀眾），上周最高收視14.1點（91萬觀眾），上升0.3點。

《愛·回家之開心速遞》最高收視21.4點。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

周六晚節目《聲生不息 寶島季》最高收視 13.6 點（88 萬觀眾），上周最高收視13.9點（89萬觀眾），下跌0.3點。

內地綜藝節目《聲生不息‧寶島季》昨日（1日）於無綫（TVB）播出第一集。(節目截圖)

周日晚特備節目《無限超越群星演唱會》，最高收視 16.9 點（109 萬觀眾），比上周同期節目《中年好聲音登峯之戰》最高收視26.4點（170萬觀眾），下跌9.5點。