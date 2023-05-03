TVB年報揭藝員排名蔡思貝做一姐　中年好聲音7位學員竟然入榜？

每年財政年度前後上市公司都會發上一年度年報，從中細味能看出公司發展路向。TVB日前公布2022年周年報告，208頁中除了公布去年5大最高收視劇集，6頁旗下藝人曬冷頁面，小生花旦排名令人關注，首頁第一行大執位，有視帝視后消失未見影，蔡思貝則頂上成為一姐，



TVB日前公布2022年周年報告，208頁中除了公布去年5大最高收視劇集，6頁旗下藝人曬冷頁面。（2022年度TVB年報）

2022年TVB周年報告，208頁中公布去年5大最高收視劇集，分別是《下流上車族》、《鐵拳英雄》、《愛回家之開心速遞》、《異搜店》及《青春不要臉》。藝人曬冷頁面由上一年4頁97位增至今年6頁168位，最受觸目的首頁排名大有變動，原本一姐唐詩詠約滿，位置由去年排第3行的蔡思貝頂上；上屆視帝視后譚俊彥林夏薇跌至第二頁，新任視帝陳山聰與兩屆視后胡定欣升上第一行，唯一地位不變的則為陳豪。

2022年度TVB五套最高收視劇集，及5大綜藝節目。（2022年度TVB年報）

2022年TVB周年報告藝人曬冷首頁排名。（2022年度TVB周年報告）

李佳芯與黃翠如近年甚少戲劇仍高踞首頁，但陳瀅竟跌至第二頁，傳解凍成功的馮盈盈更跌至第4頁。人氣極高的中年好聲音7位學員都有入選，應屆港姐冠軍林鈺洧及季軍梁超怡亦榜上有名，但傳有意解約的亞軍許子萱則冇影。特別的是近年北上發展的王浩信離奇消失，令人嘖嘖稱奇。

對比一下2021年度排名。（2021年度TVB周年報告）

點擊看2022年TVB年報藝員排名及2021年對比：