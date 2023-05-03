《中年好聲音》羅啟豪親認已簽無綫將留港　決賽快歌練咗100次

《中年好聲音》決賽後，觀眾也好奇一班參賽者會否跟無綫簽約，而季軍的羅啟豪日前開直播時，就搶先親認已簽約無綫成為旗下藝人，有意繼續發展幕前。回顧整輯節目，他坦言揀歌難度大，因為一個原因令揀歌好局限，想唱某位歌手的歌都唱不到。早前有報道指羅啟豪母親劉英大有來頭是歌手，更曾獲方逸華邀請擔任表演嘉賓，他就親自剖白母親與方逸華的關係。



《中年好聲音》決賽中，有「英國豪」之稱的羅啟豪奪得季軍，有觀眾曾因賽制替他抱不平，指本來三甲都可進入第二回合，但賽制臨時三變二，只得兩強周吉佩與李佳入第二回合，羅啟豪無緣爭冠軍。不過這亦無阻他的星途發展，日前羅啟豪在自己的粉絲群組開直播，接受另一參賽者陳早怡訪問時，被問會否出碟做歌手，他親認：「我其實依家同TVB簽咗約，係佢旗下嘅藝人。」

但日後發展或工作就要等公司安排，而這亦意味住他暫時會留港，不會返英國。除了梅艷芳，他喜歡鄭秀文、林憶蓮、韋綺姍、葉蒨文、陳奕迅、梁漢文、許志安和李榮浩等歌手，又欣賞倫永亮、杜自持、鮑比達和金培達等音樂人，坦言希望有機會合作。

羅啟豪在《中年好聲音》奪得季軍，他透露已簽約無綫做藝人。（資料圖片／陳順禎攝）

爆TVB揀歌局限 唱唔到張信哲歌

羅啟豪參加比賽的歌曲橫跨70至10年代，他說自己聽很多歌，但不喜歡唱太大路的歌，反而較愛Side Track，而對於冇興趣的歌就很難投入去唱。當被問到參加比賽揀歌自由度大不大，他立即說：「呢個比賽最難就係揀歌！有幾個環節冇得揀，有得揀嗰啲要俾題目局限住，有主題，仲要視乎啲歌攞唔攞到版權。製作組話英文歌最難攞版權，台灣都難不過易少少，內地版權又好混亂。我知有好多人提議我適合我唱張信哲，我都好想唱，但係完全唔會攞到版權。」其後，他即席在Live獻唱張信哲《愛如潮水》，粉絲也聽得好陶醉。

羅啟豪無緣在節目唱張信哲的歌，只好在直播即場清唱。（直播截圖）

唱《疾風》挑戰跳唱 練舞練100次

決賽當晚，羅啟豪於快歌環節表演陳百強的《疾風》，破天荒跳舞，他很擔心自己要表演完全不擅長的跳唱，擔心到掛住練舞而忽略了練歌，陳早怡更爆他練舞練了至少100次，十分勤力！講到節目帶來的得著，是克服了39年以來的社交恐懼，他過去都是怕醜內向，有社交恐懼及鏡頭恐懼的人，即使曾嘗試到一些場合主動識朋友，想自己大膽主動些，但聽到人聲已立即卻步，因此，參與節目的6個月，要面對觀眾、面對評判，更要公開被評價表現，他形容仿如上了訓練班一樣，踏出了舒適圈。

羅啟豪很擔心要挑戰唱快歌，更被爆練舞練了100次！（資料圖片／陳順禎攝）

赴英留學仍難改怕醜性格

羅啟豪透露自己中一在香港華仁書院就讀，之後轉去英國讀寄宿學校，因跳班而跟不上程度，讀得很吃力。當網民讚他勇敢時，他說：「我冇得揀，因為我細個屋企人覺得我都幾難搞，成日同二家姐打交，Daddy抌我去英國，初初淨係諗住我過去，之後二家姐都報咗同一間學校，所以我唔係特別勇敢。」更表示即使在外國留學都仍然是害羞、寡言，喜歡收埋自己。

羅啟豪參加節目已是克服社交恐懼的一大步，他現時有一堆粉絲，專門叫「豪殼」。（資料圖片／陳順禎攝）

否認母親係歌手 怕被對方聽練歌

早前有報道指羅啟豪的媽媽劉英（Anne）是歌手，又與無綫前領導人「六嬸」方逸華相識，曾獲邀於節目上表演唱歌。網民問起羅啟豪的歌藝是否師承母親時，他就否認：「我母親⋯⋯我唔係如網民所講係有後台，我媽媽係曾經爭啲做歌手，但佢係冇做到歌手，只係呢十零年有機會同專業歌手喺台上表演，但佢冇簽過任何合約冇出過碟。」

羅啟豪否認母親是歌手，亦澄清冇後台。（《SEE SAW先》截圖）

陳早怡再補充，劉英與方逸華曾經同台，但兩人只是同場而已，並不相識，羅啟豪亦點頭同意。他自言冇跟過唱歌老師學唱歌，人生第一個唱歌老師就是《中年好節目》的彭家麗，他亦不喜歡讓媽媽聽到自己練歌：「唔想俾阿媽聽我練歌，我練到咁上下都會俾佢聽，佢係會畀意見我，但我硬頸唔會聽，所以絕對唔係師承佢。」