51歲江希文銀髮族新歡曝光　與囡囡三人行同遊離島儼如一家人

現年51歲的江希文（Liz），在2012年被爆與年長20歲的資深大律師胡漢清相戀，兩人拍拖短短一個月即閃電訂婚，翌年江希文誕下囡囡Natalie，但原來兩人一直未有正式辦理結婚手續，這段關係維持三年便分手收場。

江希文在2012年被爆與年長20歲的資深大律師胡漢清相戀，育有一女，惜最後分手收場。（網上圖片）

當年江希文曾曬出瘀青照。（網上圖片）

此後江希文鮮有公開露面，全心全意照顧女兒，至去年被拍到與50多歲的銀髮型男行超市，令戀情曝光。今日（3日）凌晨，楊玉梅在IG分享與好友聚餐合照，江希文亦有攜眷出席，足證新歡已融入其朋友圈子中。江希文和新歡全程「糖黐豆」，無論是食飯、切蛋糕或坐梳化全程都黏到實，真的sweet到爆！息影多年的江希文雖已年過半百，但凍齡有術，皮膚白滑緊緻、身材也沒有太大變化，絕對可與同場35歲的朱晨麗匹敵。

江希文出席飯局與新歡全程糖黐豆，佢仲保養得宜，絕對可以與年輕近20年朱晨麗（灰衫）匹敵。（ig@strawberry_yeung_yuk_mui）

其實江希文也不介意公開戀情，頻頻在IG放閃，分享與男友合照。其男友亦愛屋及烏，與囡囡Natalie經常三人行食買玩，儼如「父女」一樣對Natalie照顧有加，今個新年一齊入離島玩，江希文留言表示享受另類的寧靜。而10歲的Natalie 愈大愈靚女，遺傳媽咪大眼睛和白皙肌膚，母女十足餅印一樣。

江希文男友同囡囡儼如一家人。（ig@liz_ketolife）

Natalie愈大愈標緻。（ig@liz_ketolife）

+ 7

江希文是江欣燕的胞妹，當年被黎明選中成為其歌曲《夏日傾情》MV女主角，其後歌影視三線發展，拍過劇集《男親女愛》、《倚天屠龍記》和電影《食神》、《人間色相》等，但與家姐甚少合作，當中兩人曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。

江欣燕和江希曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，江希文飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。（劇照）

三母女同Natalie合照，感情要好。（IG@yanyan_kongyanyin）

2010年江希文逐漸淡出娛樂圈，接手經營家族生意，其後在朋友介紹下認識了資深大律師胡漢清，雖然男方比她大了足足20歲，但仍無阻兩人發展，拍拖不久就訂婚。不過2015年年初突然被爆分手，有指江希文以女兒需要更大生活空間為由，強迫胡漢清及其兒子搬出男方位於沙宣道的大宅，胡漢清指控江希文霸佔大宅，索取天價撫養費，而女方就曬出瘀青照，指控被男方家暴，雙方更因女兒的撫養權及生活費鬧上家事法庭。