落選港姐被爆用約2000萬買雙頂特色戶　原本勁有家底仲識超猛人士

落選港姐梁家琪被爆出於大埔白石角University Hill買入一間雙頂特色戶，實用面積約851方呎，實用呎價24,770元，成交價約2,108萬！買家為2022年落選港姐梁家琪，與家人以2,108萬元買入單位，為樓盤暫時最高價的特色戶。

梁家琪同唔少圈中人都好fd。

她曾於澳洲的大學攻讀碩士傳理系，最近梁家琪剛完成商科課程，她從2021年開始報讀了長江商學院課程，過去幾年去過北京、上海上課，而這個課程是關於創業。當年她參選港姐時表示，自己因為公益活動而認識了郭秀雲，後來由於郭秀雲知道梁家琪有演員夢，所以就成為了她的提名人，提名她參選。而她的家族也非常有米，母親乃《蟹太太》老闆，她曾說：「其實從少開始我便想創業，因為媽咪是個女強人，我很想像媽媽一樣可以獨當一面，創立自己的事業。(是否也將來要繼承媽媽的生意鋪路呢?) 媽媽很想我接管家族生意，因為我是家中獨女，但我想趁年青時候追夢，做演員是我一直的夢想，家人亦很支持我，或者到我婚後有我自已的家庭才考慮，當然媽媽亦會覺得我太辛苦，在外碰碰撞撞，不如留在家舒舒服服更好，但我很想嘗試創業。」

梁媽媽亦很想女兒快些拍拖。

梁家琪（Khaki）IG相真係唔錯。（IG圖片）