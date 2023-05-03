東張西望丨性感辣妹網撩按摩服務　色心男被索3萬保證金兼遭恐嚇

無綫《東張西望》今日（3日）播出一位陳先生的報料，指在社交平台收到一位靚女主動結識，並聲稱可以提供按摩服務，陳先生看過女方平台發放的性感靚相後，直言「心郁郁」主動約見。

陳先生喺社交平台收到一位靚女主動結識。（影片截圖）

對方身材惹火。（影片截圖）

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突然飛來艷福，確實要好小心！陳先生透露當日與該名性感美女相約在太子港鐵站見面，打算之後book酒店房享受按摩服務。怎料見面前，女方先要求陳先生到便利店購買一千元的點數卡，並將點數卡上的個人資料傳送給「她」，之後有一位自稱是其經理人再要求陳先生付3萬元保證金，聲稱擔心陳先生是警察「放蛇」，揚言事後會全數退回。

陳先生不虞有詐約見面去太子港鐵站見面，仲諗住之後約去酒店房。（影片截圖）

怎料先叫佢買點數卡，再有自稱經埋人叫陳先生交3萬保證金。（影片截圖）

陳先生覺得有欺詐成份，原打算已付一千蚊元當買教訓，怎料對方發脾氣，問他「係咪玩嘢？」並用粗言穢語問候。陳先生直認一開始覺得有色情成份，他說：「呢個無辦法，自己一時間衝動咗（苦笑）。」

陳先生深深不忿再報警，警方呼籲陳先生不要再回覆對方，令對方減低對他的興趣。而《東張》嘗試聯絡該名經理人不獲回覆，而翻看陳先生的對話截圖，對方曾出言恐嚇，自稱三合會成員，並要求陳先生交出身份證資料，陳先生亦有跟足指示，要脅用他的身份證資料申請高利貸，陳先生概嘆謂：「一個教訓，上咗人生寶貴一課！」

陳先生直認明知有色情成份：「一時衝動咗」。（影片截圖）