東張西望｜老婦被騙70萬　長腿小背心四眼女主持多角度出鏡成亮點

《東張西望》今日（04/5）報道一單網上騙案。化名Joyce的老婦疑被騙去70多萬退休金。



Joyce表示自己被人騙去70多萬退休金。（《東張西望》截圖）

她表示，去年收到一個自稱曾任職摩根環球私募基金其中一員的王Sir的信息，聲稱想教授她一些關於股票市場的知識。後來這位「王Sir」在群組內時常分析港股市場，分析數據圖表等，之後「王Sir」就表示港股不利，就向群組內的人推銷買內地A股，並着大家下載一個交易A股的程式。

慘呀。（《東張西望》截圖）

Joyce亦表示，「王Sir」推介她買其中一隻A股，聲稱股價下跌也會補回差價，結果在該A股下跌後她真的收到差價。最後，Joyce對王Sir信到十足，將退休金70萬投進所謂的交易程式平台，購買其中一隻A股，連日來大賺翻倍至200多萬。

直到有一天，平台表示要她平倉，她就打算平倉取出程式內的200多萬，怎料平台表示需要Joyce額外支付利潤10%作為佣金，才允許她提現。之後Joyce在家人的提點下才醒覺自己受騙。

攝影師好專業。（《東張西望》截圖）

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雖然老婦被騙退休金的個案令人動容，但節目中的主持外表裝扮卻意外地觸目，粉紅色的緊身小背心，突顯了她的身材曲線，再加上短褲大騷腿，實在容易令人分心。其實這位長腿小背心主持正是參選過2021年香港小姐競選的王嘉慧（Cathy），早前她主持《Law霸女神》已經被網民激讚樣靚身材正又有學識。