台灣女星王思佳疑拎山寨Hermès上節目 嬝民逐點分柝結論出人意表
撰文：林得懿
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台灣綜藝節目《女人我最大》日前以「頂級之夜 法國的馬場之王」為題，請嚟王思佳以及名媛關穎做嘉賓，關穎收藏Hermès向來都係公開嘅秘密，不過她亦有在節目提到是因為主持人藍心湄嘅關係，所以先會一次拎出咁數十個頂級限量嘅包包，同時希望大家唔好誤會佢係炫富。
節目播出後，關穎所擔心嘅嘅確實未有發生，事關焦點全在王思佳身上。首先係有16萬followers嘅「The Fake Birkin Slayer」喺限時動態中，上載王思佳手拎兩個Mini Kelly嘅截圖畫面，並進行「真/假」投票，結果有9成人投「假」。
其後再有網民分析指王思佳嘅Mini Kelly奇怪之處：除咗係指兩邊嘅皮帶過長之外，又指頂部位置摺角位應該係平而非弧形；另外王思佳嗁另一個Mini Lindy除咗邊位粗糙之外，她擁有嘅櫻花粉紅從未推出過「TC 皮」(Taurillon Clemence )，網民更指「TC皮+金扣，強大如小紅書上除了A端訂製我找不出來」，網民又指平日甚少／從未見過王思佳身上有Hermès配飾／珠寶，按理來說，佢並不是品牌VIP，因而不會有任何特別訂製包包專利，所以佢喺節目上嘅Mini Kelly被認為是假貨。