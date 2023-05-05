台灣女星王思佳疑拎山寨Hermès上節目　嬝民逐點分柝結論出人意表

關穎喺節目中公開自已部分Hermès包包，有唔少更係已停產，全部都係價值不菲。

台灣綜藝節目《女人我最大》日前以「頂級之夜 法國的馬場之王」為題，請嚟王思佳以及名媛關穎做嘉賓，關穎收藏Hermès向來都係公開嘅秘密，不過她亦有在節目提到是因為主持人藍心湄嘅關係，所以先會一次拎出咁數十個頂級限量嘅包包，同時希望大家唔好誤會佢係炫富。

王思佳拎咗4個Hermès上節目，但全部都被質疑係假貨。

節目播出後，關穎所擔心嘅嘅確實未有發生，事關焦點全在王思佳身上。首先係有16萬followers嘅「The Fake Birkin Slayer」喺限時動態中，上載王思佳手拎兩個Mini Kelly嘅截圖畫面，並進行「真/假」投票，結果有9成人投「假」。

有Hermès收藏家指出，Kelly Cut手柄位空間十分有限，但王思佳版本嘅Kelly Cut綁完twilly之後仲有唔少空間。（影片截圖）

一般Kelly cut手柄位又真係好似只能「容納」到5隻手指。

其後再有網民分析指王思佳嘅Mini Kelly奇怪之處：除咗係指兩邊嘅皮帶過長之外，又指頂部位置摺角位應該係平而非弧形；另外王思佳嗁另一個Mini Lindy除咗邊位粗糙之外，她擁有嘅櫻花粉紅從未推出過「TC 皮」(Taurillon Clemence )，網民更指「TC皮+金扣，強大如小紅書上除了A端訂製我找不出來」，網民又指平日甚少／從未見過王思佳身上有Hermès配飾／珠寶，按理來說，佢並不是品牌VIP，因而不會有任何特別訂製包包專利，所以佢喺節目上嘅Mini Kelly被認為是假貨。

王思佳拎嘅mind lindy (右）邊位被指十分粗糙，而正常版本（左）包邊邊細小窄。