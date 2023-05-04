東張西望｜猝死船長遺孀哭訊感徬徨　望天星小輪公司檢討更期

今日（4日）的《東張西望》講到昨日（3日）有天星小輪船長於船上猝死，47歲的鍾先生於當晚正當值通宵更（22:00 – 07:00），於船上睡著，第二天被發現倒臥在船上，疑因為過於疲累所致。

天星小輪船長於船上猝死，疑因為過於疲累所致。(節目截圖)

死者鍾先生是家庭經濟來源，他離世下留下兩名兒子及太太，遺孀鍾太太表示對老公突然離世感到徬徨，她說老公是一個對家庭很好的人，愛錫小朋友及對她的照顧有加。鍾太太又含淚指鍾先生的職業不是危險行業：「好似一般打工仔咁樣返工放工，我都唔知點解佢唔係做一啲危險嘅嘢都可以咁樣走咗，我真係唔知點算啊！」

死者鍾先生是家庭經濟來源，他離世下留下兩名兒子及太太。(節目截圖)

據了解，當時鍾先生是連續上班第23天，家屬懷疑鍾先生是因長期過勞所致，她亦指鍾先生曾表示過更期很長。鍾太太指原來天星小輪船長需要連續上班25日，需要返10日早、10日午、5日通宵，才放5天假。

家屬懷疑鍾先生是因長期過勞所致。(節目截圖)

鍾太太又透露鍾先生曾指因為在船上沒有位置休息，只在椅子上加上瑜伽墊便睡，所以引致精神不佳。鍾太太希望天星小輪可以體恤員工及檢討更期，以免再有員工出現過勞的情況。

鍾太太希望天星小輪可以體恤員工及檢討更期，以免再有員工出現過勞的情況。(節目截圖)

遺孀鍾太太今日下午在兩名兒子及多名親友陪同下到出事現場拜祭，天星小輪公司安排家屬登上鍾先生猝死的天星小輪北星號，鍾太太及家屬逗留約半小時便離開。

遺孀鍾太太今日下午在兩名兒子及多名親友陪同下到出事現場拜祭。(節目截圖)

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指其他公司船員或船長沒有這種更期出現：「佢哋可能返12個鐘然後放24個鐘，或者係返24個鐘放24個鐘咁樣。」她更指政府應該主動去查證死者離世是否與工作有關。