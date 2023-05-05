杜之克否應搵楊千嬅周柏豪拍HOY TV新劇 ：唔會做返大台做嘅嘢

杜之克出任有線執行董事及行政總裁，而昔日無綫拍檔余詠珊及何哲圖亦分別出任有線娛樂有限公司總經理和有線寬頻銷售及市場總監。杜之克今午（5日）喺有線大樓會見傳媒，正當大家以為杜生會公布一連串反攻TVB、ViuTV大計，結果一開始他就表示：「而家唔係時候講住，我啱啱返工，第三日。」



杜之克表示自己20年前曾在有線工作，但當時經驗尚淺，沒有太多貢獻，今次重返，笑言自己是「求」返嚟，他希望與現有團隊與新加入嘅同事一齊為有線做出新面貌。「我諗大家都覺得好需要，我哋努力向呢個方向跑。」

杜之克今午會見傳媒，但並未有公布任何節甩上嘅實體計劃。( 梁碧玲攝）

楊千嬅、周柏豪未落實拍HOY TV劇集



杜之克坦承甩前自家製節目不多，又認為香港觀眾有太多選擇，如非與生活息息相關。「其實冇咩特別需要睇你，呢個我哋大家都好清晰，所以自家製作係方向。」問到下一步計劃，杜之克只係表示目前最要了解係公司擁有嘅資源、有什麼需要補充或更新，並未有透露任何節目上嘅嘢，但他否認搵楊千嬅以及周柏豪拍新劇。「不過新聞有報導我都會參考，係咪可以值得諗。而家合作空間好大，包括大灣區、東南亞有好多合作空間，因為大家對內容要求唔同咗，同埋經過十幾次，包括NETFLIX呢類線上平台，打開局面後，大家對內容觀感唔同咗。」問到會否搵當紅藝人打響頭炮，杜之克笑言：「我哋好恨。」

杜生話好開心可以搵到DO姐拍旅遊節目。(IG圖片）

有傳鄭裕玲拍攝嘅旅遊節目花費7位數，HOY TV之後嘅節目是否都如此重本，杜之克表示不同節目有不同成本結構。「我哋籌劃時要諗對邊啲觀眾同客戶，坦白講，我哋想個個節目都有好合理投資，雖然唔係講錢，但錢係必須，但要令呢件事發生的話就係市場要接受，一個係觀眾收視、一個係廣告商支持，喺呢半年嚟，我哋做咗好多呢方面嘅努力。我係想個個節目都有規模製作，但前題要諗點同觀眾有關，廣告商要認同，咁我就會有好信心一個個節目開出嚟做俾大家。」



至於選美或造星節目會否在計劃之內，杜之克表示：「好想有新嘢，我哋都會谷大家向一個度一啲新方法做節目，而家講我好空範，但呢啲方針我哋係會做，所以人才好重要，我哋要組織到懂得喺新環境中推進呢件事嘅同事，所以嚟緊一年半裁都係好唔得閒。」

杜之克表示自己在電視行業30多年，在TVB工作大約10年時間，所以並沒有任何TVB情義結。「唔同平台有唔同屬性，我哋要針對住屬性去做，所以一定係唔會做返大台做嘅嘢，冇咩空間咁去諗。」杜之克話自己要做係搵唔同年齡層嘅同事，創作與時代配合嘅事情，自己嘅功能比較是發揖揮餘熱。「我唔會覺得最新鮮、最創作嘅節目會係我諗出嚟。」

杜之克、余詠珊再加埋何哲圖都效力無綫多年，如今過檔HOY TV，難免予人舊酒新瓶感覺，杜之克在記者會上笑言自己「老」，又解釋自己的作用係搵唔同年齡層嘅同事創新。（資料圖片）

余詠珊過往在大台業績毀譽參半，問他如何評價，杜之克表示：「做創作有4個可能性，好嘅創作得到好好嘅效果；好嘅製作但效果唔好；做個唔好嘅創作而有好嘅成果，嗰啲叫好彩；唔好嘅製作應份地得唔到好嘅效果，你放長遠咁睇就無死錯人，好製作成功機會係高過唔好製作，所以我關鍵係搵唔搵到合理團隊做製作，但你話係咪個個製作都好成功，都要睇天事地利因素，我都試過有非常失敗製作，但呢個世界唔係睇一個product 就判生死，我做咁多年製作有咩著數啲，我哋判斷一個製作係咪精細、有合理方向目標執行，所以我哋判斷到咩係好製作再去說服觀眾，唔代表百分百成功，但起碼我哋成功機會係好過唔好嘅製作。」