蔡淇俊轉戰內地進軍飲食界身家暴漲　4年買兩層樓親力親為搞裝修

現年38歲的蔡淇俊在2014年離開TVB後轉戰內地發展，更進軍飲食界做老闆，現時坐擁五間米線店、火鍋店、Café等，搞得有聲有色。雖然蔡淇俊已經淡出幕前，但仍活躍於社交平台，不時拍片分享近況，早前他就上載了一段影片，並寫道：「新居裝修、親力親為落工地化身裝修師傅 #vlog日常 #一個努力搬磚的小伙子 #記錄在工地上的日子。」片中所見，蔡淇俊入屋後即捲起衫袖，更笑言要體驗工地的生活，現場擺滿了水泥、砂石等裝修材料，看來剛剛才開始裝修。



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雖然蔡淇俊未有透露新屋位置，但就有網民留言：「你買了我們公司的樓盤。」蔡淇俊隨即回覆：「幾個朋友都話買，咁就買咗了。」亦有人留言：「又買房，有錢人。」對此，蔡淇俊沒有否認，還笑言：「呢個時候要唱返首……我哋呢班打工仔。」

蔡淇俊又買樓。（網上截圖）

事實上，祖籍廣東佛山的蔡淇俊，已在當地定居多年，近年淡出幕前的他，回到家鄉後進軍飲食界，米線店生意很不錯，很快就發展到開分店。之後，蔡淇俊還投資開了火鍋店及Café，由TVB小生升呢成為內地飲食業钜子的他，更是身家暴漲！去年蔡淇俊在接受內地傳媒訪問時談及當年離巢北上的原因：「人慢慢大就想要多啲收入，係對生活嘅保障，所以當時就想創業做老闆，其他職業又未必咁適合我，所以就從做老闆開始。」他更自爆2020年已經在佛山買樓，今次相隔3年再度置業，可見他愈撈愈掂，在當地發展得非常好。

已在佛山定居多年。（影片截圖）