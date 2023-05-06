Tyson Yoshi請得起三上悠亞參演MV全因日元下跌：啲Yen平咗好多！

Tyson Yoshi（程浚彥）、TIAB（翁梓皓）聯同其他5位歌手於西九文化區竹翠公園舉行《AIA安盛呈獻：SPACE MUSIC FESTIVAL》演唱會。完騷後他接受記者訪問，談到好友林家謙特地前來撐場，Tyson笑指原以為林家謙開玩笑，「點知佢真係嚟！」

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）、TIAB（翁梓皓）。（邱愛霖攝）

談到「扔Bra」已成Tyson表演常態，Tyson笑言收Bra後不懂得如何處置，但大讚粉絲有創意，更見到粉絲在Bra上繡字。問到之後會否為女性用品如護生巾、內衣代言，Tyson先稱感到難以置信，再口窒表示：「交畀我經理人處理。」

林家謙到場支持Tyson，更曬出現場合照。（IG@terencelam0903）

今晚開騷不負眾望撕爛上衣騷肌，Tyson稱今日並非最佳狀態，近來每日都鬆懈食雪糕薯片，重了2KG，除衫只因實在太熱，「真係太熱所以除。」旁邊的TIAB被問到會否除衫，尷尬笑指要操Fit才得。

撕爛件背心。（邱愛霖攝）

談到近日邀請日本人氣AV女優三上悠亞參演MV《Be mine》，Tyson透露半年前經共同朋友向三上悠亞問價，但因太貴一度卻步，近日終於成事的原因原來是因為日元下跌！Tyson表示：「我計返啲Yen平咗好多，所以就去啦！」Tyson拍MV期間能夠與偶像合作大感緊張，又因在海外拍攝怕影響當地人而無法專注享受，但幸好有同三上打卡留下紀念。而女友Christy沒有因而呷醋，Tyson笑稱：「佢根本唔Care呀！佢問咁人哋有冇理你呀？我話冇，佢話都估到！」

Tyson稱因日元平了才請得起日本人氣AV女優三上悠亞參演MV。（邱愛霖攝）

Tyson邀請日本人氣AV女優三上悠亞參演MV《Be mine》。

早前Christy地鐵上被陌生男人偷拍臀部，Tyson護花心切出手制止兼報警，最後該男因證據不足未能構成窺淫罪。Tyson憶述女友當時絲毫沒有察覺被偷影，惟有提醒女友下次要多警覺，亦奉勸各位女士小心被偷拍敏感部位。

Tyson Yoshi與女友Christy。（Instagram：c.705）

另外，人氣台灣歌手高爾宣受訪表示感受到香港粉絲的熱情。高爾宣透露打算下年來港開騷，問到會否有機會同Tyson合作，高爾宣指已籌備一段時間，他說：「一定有機會！」又大讚Tyson食雞胸肉食到好大隻，「好壯！」