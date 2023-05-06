何超欣出席研討會被指撞樣利智　出眾身材媲美性感女神令人羨慕

已故賭王何鴻燊四房千金何超欣小時候已被爸爸公開大讚「靚到不得了」，絕對是由細靚到大，今年23歲的超欣不但擁有標緻靚樣，身材亦相當出眾。早前她出席名媛好友聚餐時，一襲超低胸晚裝打扮就盡騷誘人身材，令人眼前一亮，相當驚喜，更獲網民讚她是禾稈冚珍珠。

超欣早前與名媛好友聚餐性感打扮成焦點。(ig圖片)

超欣除了樣靚身材正，還擁有極高學歷，是學霸一名，她亦經常獲邀出席研討會或講座與不同界別的精英交流。昨日，她就於社交網分享了她出席研討會的靚相，並留言寫道：「非常榮幸受邀，作為“Leader of Tomorrow”參加St. Gallen Symposium，第52屆聖加侖研討會。參與這場全球領先的跨代際討論，在經濟、政治和社會發展領域，與數百名來自世界各地的政界、商界、學界精英、專家學者，以及優秀青年們對話，我收獲頗豐。在春日的瑞士，偶遇薛瀾院長，@Martinafuchs 女士，與3位蘇世民學者，十分欣喜！希望帶著所學所思，在氣候變化和可持續發展領域，繼續前行！」

超欣最近出席了研討會作交流。(微博圖片)

而超欣最新post的靚相，就被不少網民指她的靚樣愈來愈似已息影的一代性感女神利智，有網民甚至覺得超欣不但撞樣了利智，就連身材亦會對方一樣得天獨厚，令人羨慕。

利智以前在電影中的演出。(電影截圖)

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