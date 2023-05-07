極度俏郎君｜75歲秦煌曾兩度入院　驚喜現身演廚師白髮亮相好精神

現年75歲的秦煌在2020年11月出席TVB劇集《踩過界II》宣傳活動時，在電視城門口失足跌倒，導致右邊膊頭位骨裂，並要進行手術。雖然秦煌在休息了數月後，曾一度復工拍劇，但相比起以往就大幅減產，鮮少公開露面，去年只參演了《青春不要臉》，戲份亦不多。不過在ViuTV劇集《極度俏郎君》日前播出的一集中，秦煌就驚喜現身，在劇中飾演廚師的他被「江湖大家姐」張慧儀要求教煮焗豬扒飯，雖然他以白髮造型出鏡，但可見精神不俗。



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秦煌在2020年11月出席TVB劇集《踩過界II》宣傳活動時，在電視城門口失足跌倒，要由保安員扶上輪椅。（資料圖片）

從影數十年的秦煌，在熒幕上憑肥胖可愛的形象深入民心，不過隨着年紀增長，他的脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，其後他聽取醫生建議，減少攝取澱粉質，3個月內成功減磅，腰圍瘦了7吋，但卻因體力不支跌倒。2021年3月，秦煌復工拍攝《青春不要臉》，但出入都要用拐杖輔助，同年5月他又被影到於廣華醫院急症室現身，身體狀況令人擔憂。去年秦煌曾亮相由鄭丹瑞（旦哥）主持的YouTube節目《健康旦》，曾重達280磅的秦煌指因上半身肥胖，令膝關節承受太大壓力，所以他聽從醫生建議，每日步行大約一千幾二千步，再加上注意飲食，成功減了超過30KG。今年2月秦煌與楊盼盼相約飲茶，難得露面的他精神奕奕，相信健康狀況都良好！

去年秦煌曾亮相由鄭丹瑞（旦哥）主持的YouTube節目《健康旦》。（YouTube影片截圖）

秦煌同楊盼盼相約飲茶。（IG@yangpanpan）