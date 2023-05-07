張智霖驚爆16歲仔仔反叛期專同媽咪作對　鍾鎮濤自覺虧欠大女

由馬時亨主持的無綫訪談式綜藝節目《馬時亨 香港情》，昨（6日）晚播出了第三集。今集主題是「家庭‧教育」，馬時亨邀來鍾鎮濤及張智霖兩位好爸爸大談仔女經，整集內容溫馨又有愛。

有「不老男神」之稱的張智霖（Chilam），談到現年16歲的仔仔魔童時笑指對方很「另類」：「有商有量嘅，都係鍾意against媽咪，好正常，十六歲比較反叛，同我好啲嘅，從細到大都close，好好傾。」Chilam提到前年魔童跟隨他到內地住了數個月，同行還有太太袁詠儀，Chilam則偶爾便要離開一段時間工作。Chilam透露最難忘有一次是魔童踩著單車追著他乘著離開的車子，情景浪漫：「嗰時佢十四、五歲，每次我離開工作佢都唔捨得，嗰段時間係佢啱啱想長大變成一個男人，但心裏面依然對你好依賴。我記得嗰晚車嚟接我喇，嗰次要走一個禮拜，佢好唔捨得，喺後面一路踩住單車追住，我都唔敢回頭，嗰個情景好觸動。」鍾鎮濤聽畢即驚嘆很有電影感。

Chilam同仔仔魔童感情極好。

談到FaceTime等科技發展，Chilam指雖然對於維繫家人之間的感情是方便了，但他卻覺得欠缺了一樣重要的東西：「少咗人同人之間嘅思念，我以前會寫信畀媽咪，因為我去咗澳洲讀書，你寫嗰封信時係好真情切意，然後寄出去等佢回信，呢啲嘢又可以keep喺櫃桶。思念是一種很玄的東西，無論男、女朋友之間，定親情之間嘅浪漫都係，有啲嘢都係值得保留。」Chilam說畢忍不住自嘲old school，但還是不忘強調：「嗰啲嘢好有味道。」

Chilam同媽咪感情好close。

Chilam續指魔童天性善良，隨後舉了一個兒子在外國拾到錢包的反應作例子：「我哋一家去咗英國，我同阿仔去食漢堡包，有個女仔經過時跌咗銀包，個仔執咗就即刻去追番個女仔。但我個仔嗰時唔係好大個，九到十歲左右，但佢完全冇猶豫，呢個係我要學習嘅嘢。可能我相信性本善，佢係有呢樣嘢喺裏面，我一路睇住佢係正氣嘅，我覺得幾好。」不過人總有犯錯時，Chilam指會視乎魔童犯錯的嚴重性而決定如何處理：「例如對人好冇禮貌，或者亂衝馬路，嚴重嘅嘢我會好嚴肅，但其他嘢可以easy going。人生已經咁困難，點解仲要更困難呢？我會叫佢自己諗吓啱唔啱，我唔會話唔准做呢個唔准做嗰個，有時明知你會瀨嘢，但無傷大雅嘅，我都會叫佢試吓。」

Chilam自認係個easy-going既爸爸。

Chilam一家三口。

鍾鎮濤（B哥哥）則強調做父母亦需要與時並進，擁有一子三女的他笑指對於三名女兒的教育方式，有隨著時代轉變作出調整，並笑指現今社會小朋友才是話事人：「都需要似朋友咁相處，以前要成20歲先（同仔女）傾到偈，譬如我第三個女成熟得早啲嘅，可以好似朋友咁同佢傾偈，咁先可以了解多啲，仲好似嚴父咁，佢就乜都唔話畀你聽」。B哥哥又指很著重為小朋友開拓眼界：「依家啲細路見識要多，依家十幾歲同我哋以前差好遠，依家每個假期梗係去一個地方玩，冬天滑雪、夏天去海灘，佢哋見識唔同咗，吸受嘅嘢都唔同，可以與時並進。做家長都係，我最大嘅細路同最細嘅細路，對於我都好有影響，咁我咪一路學，活到老學到老咯。」B哥哥續指自己在家中主要角色是陪玩，並在太太發惡時扮演「白臉」，十分搞笑。

阿B定期會帶小朋友去旅行增廣見聞。

席間B哥哥還分享了與三名女兒的個別難忘事件，提到大女兒的經歷時，阿B坦言內疚：「我大女嘉晴佢從來唔運動，但無端端有一日佢叫我去運動會，我又唔得閒冇去。佢返到嚟我問佢有冇參加咩？佢就話兩金一銀，我就:『吓？點解咁犀利？』我嗰時先知道原來佢跑得幾快。我好罪過，原來佢咁叻我都唔知。」