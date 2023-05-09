10大情慾日劇《金魚妻》6個人妻齊出軌《禁果》達鹹濕尺度天花板

日本不只AV產業發達，就連情慾片也拍得像是真槍實彈，讓人看得心癢癢，全裸露點、大尺度床戰，每幕畫面都能臉紅心跳！



下列推薦10部超賣肉的「情慾日劇片單」，18禁的鹹濕性愛一定要夜深人靜獨自觀看！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《我們之間沒有的》

《我們之間沒有的》由奈緒主演，故事是以無性婚姻和禁戀作為主軸，探討兩對沒有性生活的夫妻，在某次不小心與公司前輩酒後吐真言後，從同事變成互相取暖的朋友，兩對夫妻在彼此認識後竟發展出不倫的婚外情。

《我們之間沒有的》可不僅僅是一部純賣肉的情慾劇，劇中奈緒飾演的OL吉野美智，因為老公不願意與她做愛，導致她開始自我否定是不是缺乏性魅力，這點也引發不少劇迷共鳴，並成為討論話題。

二、《禁果》

《禁果》改編自同名漫畫，由小宮璃央、川津明日香、新條由芽、鈴木康介主演，故事背景設定在2050年，日本政府頒布了「性愛禁令」，只要發生性行為就會變成「通緝犯」，甚至還有一新興組織專門取締這類的性犯罪者，原本立志要成為性取官的犬田光（小宮璃央 飾），某天遇到自己崇拜的偶像宇宙美空（新條由芽 飾），從此陷入無法自拔的性慾誘惑。

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三、《下輩子我再好好過》

《下輩子我再好好過》改編自漫畫《來世要好好地做》，由內田理央主演。故事背景設定在一家CG製作公司，以女性視角帶出性話題，劇中每個角色都有不同的性癖好，比如擁有5個砲友的性上癮女子、約砲新手、有處女情節的萬年空窗男、喜歡玩弄女性的肉食男等，不只台詞露骨、探討的性愛話題也很貼近現實，自第一集獲得熱烈好評後，目前也已經推出3季，老司機們可以看個過癮了！

四、《被背叛的田川的憂鬱》

《被背叛的田川的憂鬱》講述一對夫妻看似過著幸福美滿的婚姻生活，沒想到某天丈夫發現妻子竟背地裡和她的上司偷情，有別於以往男性出軌的故事設定，《被背叛的田川的憂鬱》反而是丈夫對妻子出軌展開報復，劇情融合了偷情、渣女、不倫等元素，網友普遍評論：「看完三觀炸裂！」

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五、《我變成野獸的夜晚》

《我變成野獸的夜晚》為真實故事改編而成，每一集都是單一故事和單獨選角，所以可以當作是短影集來追，像是「和上司的夜晚」、「和前男友的夜晚」、「和青梅竹馬的夜晚」等，透過日常生活中常見的角色關係，點燃女性心中的慾火，簡直比情慾片還火辣！

六、《晝顏～平日午後3點的戀人們～》

《晝顏～平日午後3點的戀人們～》由上戶彩、吉瀨美智子、齋藤工、北村一輝主演 ，故事講述一名平凡的妻子，在超市打工時遇到一位客人，兩人不但成了摯友，還漸漸被引導到不倫之途，成為彼此「出軌」的掩護幫手。從劇名衍伸而來的「晝顏妻」則是指早上當賢妻良母送丈夫上班，當老公不在時卻與其他男人墜入不倫戀，這部戲也被韓國Channel A翻拍成韓劇。

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七、《Holiday Love》

由仲里依紗主演的《Holiday Love》，是一部結合懸疑元素的情慾日劇，故事講述一名平凡的家庭主婦，原本一家三口過著幸福的日子，沒想到卻發現老公竟背著她出軌，陷入婚姻危機的她並沒有因此妥協，反而是努力「修復夫妻感情」向小三宣戰！

八、《不愉快的果實》

《不愉快的果實》由栗山千明主演，故事圍繞在一名人妻身上，講述她和丈夫的婚姻生活不美滿，還和昔日戀人藕斷絲連，後來因為認識了一名音樂評論家而墜入愛河，於是和老公離婚，又和新對象結婚，沒想到再婚後仍然婚姻不滿足，只好再次與昔日戀人密會，瘋狂的情慾發展越走越偏。

九、《Guilty這個戀愛有罪嗎？》

《Guilty這個戀愛有罪嗎？》由新川優愛主演，故事講述一名在工作上有所成就，還擁有完美丈夫的人妻，表面上過著人人稱羨的理想生活，暗地裡卻屢遭老公外遇背叛，陷入痛苦深淵的她偶遇高中初戀，自己的內心也開始動搖。這部情慾日劇主打「全員出軌」，劇中每個角色都隱藏著一個秘密，加上露骨的性愛畫面，看完保證情緒跟著高昂。

十、《金魚妻》

《金魚妻》改編自黑澤R的同名漫畫，由篠原涼子主演。故事圍繞在一棟豪華公寓裡的6名人妻身上，她們的共通點就是皆面臨婚姻問題，於是紛紛違背道德底線與他人出軌，雖然有網友評論劇情過於狗血，但滿滿的情慾畫面絕對不會令人失望，看了通體發燙！

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