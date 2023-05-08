《東張西望》繼續收視之冠　兩大綜藝未受CHILL CLUB影響依然高收

無綫公布上周（5 月1 日 至 7 日）收視，根據CSM 媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《東張西望》跨平台直播收視最高23 點 （148.1 萬觀眾），比起上周最高收視22.4 點（144萬觀眾），上升0.6點，成為上周收視榜首節目。周日晚播出的《獎門人I Love媽媽感謝祭》緊隨其後，最高收視同為23點（147.8萬觀眾），比上周同期節目《無限超越群星演唱會》，最高收視 16.9 點（109 萬觀眾），上升6.1點，比《東張西望》僅少3千觀眾，位列上周第二高收視節目。

《東張西望》成為上周收視榜首節目。

周一至周五方面各劇集收視如下︰《愛·回家之開心速遞》最高收視21.5 點（138 萬觀眾），上周最高收視21.4點（138 萬觀眾），上升0.1點；《川內相親》最高收視19.6點（126 萬觀眾），上周最高收視19.8點（128萬觀眾），下跌0.2點；《法言人》播出第三周最高收視20.8點（134萬觀眾），上周最高收視19.4 點（125萬觀眾），上升1.4點，成績穩步上揚。

（《愛回家之開心速遞》劇照）

綜藝方面，由 Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）主持的新節目《肥媽李鼎》 最高收視 17.3 點（112 萬觀眾），，上周最高收視17.2 點（110萬觀眾），上升0.1點；上周首播的旅遊節目《同屋企人去旅行》，由關禮傑同囡囡關楓馨打頭陣出場，介紹惠州好去處，最高收視16.8 點（108萬觀眾），比上周同期節目《LAW霸女神》最高收視14.4 點（92萬觀眾），上升2.4點。

TVB飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持。(《肥媽李鼎》截圖)

周日晚節目《中年好聲音紅白大戰》有餘未盡，最高收視 20.5 點（132 萬觀眾），比上周同期節目《無限超越群星演唱會》，最高收視 16.9 點（109 萬觀眾），上升3.6點。