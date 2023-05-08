東張西望｜太太揭丈夫帶女回家偷情拍片　同時跟逾10女性拍拖

今日（8日）的《東張西望》講到黃太親揭老公利用交友程式認識女生，黃生更同時與10多名女生拍拖，更過分的是黃生趁黃太不在香港的時候帶女生回家偷歡及拍下性愛短片。黃太形容黃生是魔鬼，黃太表示雖然已經聯絡到一部份受害者，但有一部份仍然未聯絡到，希望這些人看到播出後，可以聯絡《東張西望》。

黃太親揭老公利用交友程式認識女生。(節目截圖)

黃太是內地人，2014年時與黃生相戀兩年後便結婚，去年12月她終於申請到香港身份證前來定居，後來黃太才發現黃生與她剛認識時有很大的分別。黃生一次徹夜未歸，黃太在他身上發現一股沐浴露的香氣，再加上袋中的安全套少了兩個，於是便問黃生原因。黃太後來於黃生手機內發現有數段性愛片段，是黃生趁受害者不注意時拿著手機拍下她們的背面及私密部位，更有一條黃生打算把手機放在衣櫃，疑似拍下性愛片段，但因為手機倒下，所以未有拍到。

黃太是內地人，2014年時與黃生相戀兩年後便結婚，去年12月她終於申請到香港身分證前來定居。(節目截圖)

黃太事後聯絡了三位受害者，她們均表示「沒有同意過任何拍影片的要求」，但因為之後黃生把電腦搬走，所以未能掌握更多他偷拍的證據。黃太表示受害者都感害怕：「好驚啊佢，即刻衝上嚟我哋屋企，佢要求我老公Delet晒啲片！」黃太更表示不知道老公有否與其他人分享該片段。

黃太事後聯絡了三位受害者。(節目截圖)

《東張西望》聯絡黃生前女友Joanee，她指與黃生在交友程式上認識，黃生表示自己是單身，三十多歲在大學任職項目經理，還在英國讀碩士畢業，Joanee更指黃生外表正常，沒想到他會是這樣的人。原來黃生同時「一腳踏十幾船」，一方面與女友到酒店，另一方面便帶另一女友回家，真的「分身不暇」，被冠「時間管理大師」一名。

《東張西望》聯絡黃生前女友Joanee。(節目截圖)

黃生表示自己是單身，三十多歲在大學任職，還在英國讀碩士畢業。(節目截圖)

黃太指黃生與受害者發生性行為時不用安全套，事後被受害者問若懷孕怎麼辦時則說結婚，而這些受害者則朦然不知自己已經成為「小三」，黃太指責黃生：「冇道德可言，佢做埋晒啲咁嘅嘢！一間大學咁多學生，我覺得佢而家就好似一隻魔鬼咁，唔知佢幾時伸隻魔爪去啲學生度㗎喎！」

黃太指黃生是一隻魔鬼。(節目截圖)

《東張西望》聯絡到黃生，問他有關於知道偷拍這些性愛片段屬違法，《東張西望》表明身份後黃生就說：「唔好玩啦，係啊？你唔好黐線啦！告我啦！Come On！」當中更夾雜著粗言穢語，不肯正面回應有關偷拍的事宜。