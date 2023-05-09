許紹雄女兒26歲生日前輩藝人齊慶賀　透視裝現Bra top勁搶fo

74歲的許紹雄（Benz雄）1992年與新加坡籍太太龍嬿而結婚，五年後喜獲女兒許惠菁（Charmaine），由於中年得女，故一直把女兒捧在掌心。日前是Charmaine的26歲生日，她在IG分享慶生照，韓瑪莉與丈夫杜燕歌、袁偉豪與太張寶兒、黎芷珊等前輩藝人一齊為她慶祝，她以英文寫著：「有福✨」

Charmaine樣貎似足媽媽，好有福相，體形微胖有肉地，穿上一件透視裝，紫灰色簡單款T恤內襯同色糸Bra top，大曬健康性感。Charmaine收到兩個蛋糕和兩束鮮花，全部打孖上，一家三口合照被媽媽攬到實勁溫馨，連佘詩曼、陳茵薇等均有留言送上祝福。

Charmaine 26歲生日，透視裝勁搶fo。（IG@charmainexhui）

韓瑪莉與丈夫杜燕歌、袁偉豪與太張寶兒、黎芷珊等前輩藝人一齊為Charmaine慶祝生日，（IG@charmainexhui）

Charmaine是霸一名，2020年香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業，原定想攻讀碩士，但受疫情影響才轉而開網店售賣曲奇和蛋糕，卻發現充滿從商天分，2020年初許紹雄打本700萬給愛女開Cafe做生意，兩年開三間鋪頭，近日更獲香港品牌邀請合作，在尖沙咀商場開設期間限定甜品店，非常叻女！

Charmaine是霸一名，2020年香港浸會大學傳播系以一級榮譽畢業。（IG@charmainexhui）

除了事業有成外，Charmaine有一位穩定交往6年、從事銀行業的未婚夫Shane。Benz雄透露愛女將於今年底出嫁，並會在香港和新加坡都會擺酒，到時一定更熱鬧！而許紹雄年前已斥資2,300萬港元在新加坡購入4,000呎大屋，歸入女兒名下，表明「禮金意思可以了」，認真是廿四孝老竇！

許紹雄囡囡今年底出嫁。（IG@charmainexhui）

許紹雄是出名廿四孝老竇，視女兒為掌上明珠。（IG@charmainexhui）

點擊睇求婚現場及許紹雄有幾愛囡囡：