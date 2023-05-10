公屋港姐陳庭欣隨時嫁入豪門　曬旅行親蜜照力證女友地位穩如泰山

陳庭欣（Toby）與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖4年，男方屢與其他女生傳緋聞，去年底Benny更被雜誌影到與一名金髮女子結伴出海玩，甚至指兩人身穿情侶裝，他們在快艇上有說有笑，相處愉快，並玩到下午才回程。當時Toby回覆《香港01》向男友投以信任一票，表示她也認識該名與男友一起出海的金髮女子，又謂：「其實識同唔識都好普通，朋友唔係男就係女㗎啦！我都試過同周志文、周志康等等去滑水啦！謝謝，冇其他回應喇！」不過亦有不少網民擔心Toby與男友感情生變。

（ig@toby_yanyan）

今日（10日）陳庭欣在社交平台分享旅行相，她跟男友與大班朋友近乎全部一雙一對去旅行，陳庭欣寫著：由一年一度，變為三年一度～ 我哋係一班等到頸都長嘅Villa buddies😎😜」陳庭欣高調曬與Benny合照，二人 如同糖黐豆般形影不離，當Benny攬實她纖腰合照時，陳庭欣更擺出心型甫士，非常甜蜜，力證女朋友地位穩如泰山。

今年35歲的歲陳庭欣由公屋港姐，前年已正式搬入男友位於九肚山洋房豪宅，更不時於社交網大曬豪宅生活，雖然屢傳婚訊，但陳庭恩幾乎每次答案都一樣「無計劃」。

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