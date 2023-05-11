AK江𤒹生母親節開騷　叫粉絲唔好送禮物畀媽媽：留啲啲嘢畀個仔做

MIRROR成員江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）及陳蕾將於本周日（14日）舉行《拉闊音樂會江𤒹生x 陳蕾x 陳卓賢》。(胡凱欣 攝)

MIRROR成員江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）及陳蕾將於本周日（14日）舉行《拉闊音樂會江𤒹生x 陳蕾x 陳卓賢》，而早前在《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》中拉傷的AK亦已經重投工作，為音樂會進行密鑼緊鼓的排練。剛好音樂會當日正正是母親節正日，不少的「生粉」都表示想送禮物予AK的媽媽。AK見狀立即在社交頻道留言叫大家不要送禮物，隨後又與粉絲不停互動：「大家14號睇show都唔洗特別準備咩禮物！」

早前在《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》中拉傷的AK亦已經重投工作，為音樂會進行密鑼緊鼓的排練。(節目截圖)

向來非常愛錫小動物的AK就說如果生粉想送禮物就去做善事：「人到就得，真係想送禮物做善事吧，最好係動物組織啦。」連叫人做善事都首選動物組織，可以見到他對動物的愛。

向來非常愛錫小動物的AK就說如果生粉想送禮物就去做善事。(網上圖片)

之後AK又叮囑當日大家見到他家人要冷靜：「同埋當日係母親節，大家都唔洗特別準備啲咩俾我屋企人，見到冷靜不騷擾就可以，感謝大家。」他又叫大家留一點點東西讓他這個當兒子的去做，他又透露當日可以到現場的粉絲十分幸運：「只能夠講，睇到今次現場的好幸運，準備咗啲禮物，希望大家鐘意。」未知AK準備了什麼當日送給媽媽及生粉呢？令生粉都十分期待。