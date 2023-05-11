蔡天鳳6月設靈出殯火化 遺體部分未尋回傳以3D打印重塑頭顱容貌
撰文：張嘉敏
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譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）今年2月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，案件震驚全城。有消息指其家屬將於6月18日於大圍寶福紀念館地下寶福堂為Abby設靈，據悉，Abby的媽媽張燕花（五姐）已聯絡了寺院高僧人為女兒舉行佛教儀式的喪禮，並於翌日大殮出殯，靈柩將移送大嶼山寶蓮禪寺火葬。
Abby天生愛美，由於Abby有部份遺骸至今仍無法尋回，據悉她的夫家特地請人為她進行遺體修護，以高科技3D打印技術及化妝重塑頸部、頭顱以及她的容貌，有指製作需時，故由領回Abby遺體到設靈出殯，至今長達2個月。至於到時可否瞻仰遺容則有兩個說法，一是經3D打印後可以看到其安詳遺容，亦有指她的遺體放入靈柩後，便隨即封棺不予瞻仰遺容。Abby的葬禮並不會對外開放，有指其家屬有意包下全棟殯儀館以保隱私。
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蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。