全民造星V｜馮允謙控訴陳健安茅招搶人　韋羅莎失落心水傷心流淚

ViuTV 今日（12/5）於將軍澳東港城舉行大型選秀節目《全民造星V》記者會，邀得部份參賽者以及導師陳健安（On仔）、馮允謙（Jay Fung）和韋羅莎（Rosa）宣傳造勢，導師之一的陳蕾因忙於排練星期日的拉闊音樂會，故未有出席。



《全民造星V》記者會現場。（梁碧玲攝）

導師陳健安、馮允謙和韋羅莎現身記招宣傳造勢。（梁碧玲攝）

三位導師接受訪問時分享比賽時「搶人」奇招，Jay Fung率先控訴隔離組出茅招：「開頭覺得幾好笑，但拍攝時間都好長，開始有少少嬲。」Rosa補充當日小休過後，On仔和陳蕾便開始使出不同招數搶人：「陳蕾捉住我兩隻手、將我隻手拎開唔俾我撳掣，同我傾偈，On仔就負責撳兩盞燈。」在旁的Jay Fung不禁表示：「好煩！」他續指與Rosa為 揀人入組做足功課，但因隔離組使出茅招令他們失落心水人選時，頓時感到生氣又心痛，Rosa直言：「我真係喊，立刻流淚。」

Jay Fung控訴On仔、陳蕾出茅招搶人。（鄺鈺瑩攝）

On仔解釋與陳蕾開頭是處於劣勢，而節目組的自由度亦很大、沒有任何規限，於是便用腦筋諗方法搶人：「食腦嘅，茅招嗰啲字眼就唔係好啱數。」Jay Fung坦言直頭起了一道牆隔開兩組，Rosa大爆連平日非常和善的他，都因為隔離組的茅招和手段而臉色一沉。

三位導師接受訪問時分享比賽時「搶人」奇招。（梁碧玲攝）

三位導師坦言自海選起已經很大壓力，On仔更發噩夢：「夢入面我害死晒啲細路仔，好得人驚...可以分享少少，我拎住一堆行李，發現喺天橋度漏咗啲行李，擰轉面有兩個細路仔諗住幫我捉住啲行李，橫風橫雨，佢哋捉唔住，連人同行李一齊跌咗落天橋下面。」至於有否想過不做導師？On仔指沒有，但Rosa和Jay Fung直言有想過，Rosa說：「去到一個位，我唔玩啦」，Jay Fung解釋：「郵目延至12月拍攝，我3月演唱會，好擔心如果幫唔到啲仔會唔會累咗佢哋，嗰時都好大壓力，有發噩夢，想去得舒服啲都去唔到呀...（On仔：去邊呀？）去...唔好講咁多，呢啲唔應該講。」而三位的揀人標準同樣以性格行先，最緊要謙虛、肯進步以及心地好。