李嘉欣曬與囝囝溫馨合照預祝母親節　12歲Jayden就快高過媽咪

明日(14日)就是一年一度的母親節,不過日前李嘉欣(Michele)就提前發文慶祝這個大日子,她在IG曬出一張與囝囝許建彤(Jayden)的合照,並寫道:「Wishing all the Moms out there a happy weekend!(祝願天下母親有一個愉快的周末!)」相中所見,一身Casual look的Michele同Jayden在直升機前留影,身後是一大片草地,藍天白雲天朗氣清,兩母子攬在一起,畫面十分溫馨!



李嘉欣(Michele)同囝囝Jayden一向感情好好。(IG@jjfrostyyt)

Michele在2018年與許晉亨結婚,婚後誕下一子。兩公婆向來對愛兒保護有加,甚少讓兒子的外貌曝光,不過近年Michele不時帶着囝囝出席活動,私底下亦大方曬出合照,可見12歲的Jayden明顯長高了不少,而且更顯穩重。曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學的Jayden,自小品學兼優,而且興趣眾多,不但熱愛打高爾夫球,還會攀石、冰上曲棍球、游水、滑雪、騎馬等運動。Jayden過往與父母出席活動時都表現淡定,曾被外界大讚有潛質入行,但Michele就坦言從未想過做「星媽」,反而覺得囝囝長大後有潛質從商,會尊重兒子未來的意願。