李嘉欣曬與囝囝溫馨合照預祝母親節　12歲Jayden就快高過媽咪

明日（14日）就是一年一度的母親節，不過日前李嘉欣（Michele）就提前發文慶祝這個大日子，她在IG曬出一張與囝囝許建彤（Jayden）的合照，並寫道：「Wishing all the Moms out there a happy weekend！（祝願天下母親有一個愉快的周末！）」相中所見，一身Casual look的Michele同Jayden在直升機前留影，身後是一大片草地，藍天白雲天朗氣清，兩母子攬在一起，畫面十分溫馨！



李嘉欣（Michele）同囝囝Jayden一向感情好好。（IG@jjfrostyyt）

Michele在2018年與許晉亨結婚，婚後誕下一子。兩公婆向來對愛兒保護有加，甚少讓兒子的外貌曝光，不過近年Michele不時帶着囝囝出席活動，私底下亦大方曬出合照，可見12歲的Jayden明顯長高了不少，而且更顯穩重。曾就讀傳統名校拔萃男書院附屬小學的Jayden，自小品學兼優，而且興趣眾多，不但熱愛打高爾夫球，還會攀石、冰上曲棍球、游水、滑雪、騎馬等運動。Jayden過往與父母出席活動時都表現淡定，曾被外界大讚有潛質入行，但Michele就坦言從未想過做「星媽」，反而覺得囝囝長大後有潛質從商，會尊重兒子未來的意願。