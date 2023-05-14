《相撲聖殿》女主角寺本莉緒超吸睛　18歲靠一本性感寫真爆紅

《相撲聖殿》最近在NETFLIX平台上架，這套講述日本相撲選手的作品迅即吸引了網民的注目。故事以一個個性強悍又拼命的孩子成了相撲選手為大綱，不同於傳統相撲故事，這個新一代的相撲手在賽場內外的表現都相當狂妄，吸引到一群粉絲追捧的同時，也激怒了講究傳統的業界。



講相撲的電影為觀眾帶來新鮮感。（《相撲聖殿》劇照）

《相撲聖殿》由原職是格斗家的日本演員一之瀨亘擔任男主角，他曾於去年參演過恐怖電影《黃龍之村》而備受矚目，不過《相撲聖殿》中的女主角就更受網民注意，事關她就是日本寫真界女星，年僅21歲的寺本莉緒。

女主角同男主角有接吻戲。（《相撲聖殿》劇照）

今年21歲的寺本莉緒在2016年就已經出道，2015年時她就曾參加選拔並且加入事務所，不過當時還不是她走紅的開始，直到2018年參加「Miss Magazine」甄選並獲得了亞軍後，就開始被網民、讀者，粉絲注意。2020年3月推出了在美國洛杉磯拍攝的寫真集後，憑超出眾身材而一炮而紅！

《相撲聖殿》女主角寺本莉緒身材好吸引。（《相撲聖殿》劇照）

走紅後她的個人IG粉絲更瞬間急升至近16萬人，來到今日《相撲聖殿》推出的時候，她的IG粉絲人數已達25.6萬。值得一提的是，因為她是日本廣島出生的關係，還有不少粉絲私底下稱呼她為「廣島大炮」。

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