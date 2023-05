今日是母親節,不少為人子女的都會趁這個節日向母親表達愛意,向來與媽媽感情極close的陳凱琳 (Grace) 當然也不例外。Grace昨日已率先在IG出post預祝母親節。

她post了她與媽媽一起拍廣告的照片,以及的一些溫馨生活照,並留言寫道:「從細到大有一樣嘢都冇改變過⋯🥰就係珍惜同媽媽嘅每一刻!媽咪陪伴咗我好多個重要階段,亦同我走過好多地方❤️😄就算我已經做咗三個小朋友嘅Mommy,佢都係咁關心同愛護我。我諗我嘅ENERGY同positivity,好大部分都係源自佢😌 ( in fact, she may be even more energetic than me! 🤪) 我同佢一樣都鍾意郁身郁勢,無時停😝 嚟緊都想同佢一齊出去多啲,一齊暢快地遊玩!」

Grace與媽媽一起拍廣告。(陳凱琳IG)

在Grace分享的母女合照當中,還有她和媽媽游水的水着照,以及她小時候與媽媽在雪地上的合照。相中可見Grace小時候長得十分甜美,更與媽媽長得相當似樣,母女倆儼如餅印似的。

Grace自己都是三子之母。(陳凱琳IG)

點擊睇Grace與媽媽的溫馨合照:

