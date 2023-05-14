79歲劉丹憶亡母勁感觸　最後悔沒親口講「我愛你」：唔敢講出口

劉丹、單立文、滕麗名及呂慧儀等接近40位TVB處境劇《愛 回家之開心速遞》的演員今日（14日）在商場舉行母親節活動，不但在台上玩遊戲，又親自向在場的觀眾派花慶祝母親節。丹爺在台上特意提醒在場的大家愛要及時，希望人人都要向自己媽媽講出自己的愛：「如果唔係你將來一定會後悔，所以趁而家有機會一定要親口對佢講，等佢知道你嘅心意。」



劉丹在台上特意提醒在場的大家愛要及時，希望人人都要向自己媽媽講出自己的愛。（葉志明 攝）

年屆79的丹爺接受《香港01》訪問時透露，自己之所以如此感觸，是因為自己從來沒親口向媽媽表達愛意而感到很後悔：「我媽媽已經唔喺度喇，我每次回想起，都總係覺得自己之前對佢唔夠好，其實係可以再好啲㗎。雖然我喺行動方面做得好好，但從來都未親口講一句呢啲說話，而家後悔都無用啦，遲啦已經。」

丹爺對於自己以前沒有親口對媽媽講「我愛你」感到很後悔。（葉志明 攝）

他表示最希望能夠與天上的媽媽講一句「我愛你」，更講到一度哽咽：「我哋嗰一輩嘅人，特別係山東人，比較大男人一啲，覺得呢啲說話比較肉麻，『媽媽我愛你』呢啲說話呢，係唔敢講出口，係囉，後悔都補償唔到。」

丹爺表示在太太生日時「錫咗一啖」，覺得自己「好犀利」。（葉志明 攝）

丹爺笑言由於太太的生日就在母親節前兩天，所以之前已一併慶祝：「我好犀利啊，錫咗一啖啊，哈哈！禮物呢，我就每個月都送嘅，因為我每個月出咗糧都會畀晒佢，講出嚟你都唔信！咁多年都係咁，所以我而家有幾多錢，我真係唔知，總之冇錢使啦，就『喂，攞嚟！』，哈哈！其實老夫老妻，咁都係一個樂趣嚟嘅。」

劉丹與劇中兩位女兒呂慧儀和滕麗名攬住影相，超級溫馨！（葉志明 攝）

提到孫女「小糯米」丹爺即笑容滿面，表示她精靈過自己後生時很多，經常將愛掛在嘴邊，亦透露經常「一家人一齊食飯」。至於被問到孫女有沒有很想念媽媽楊冪，會否間中視像通話，丹爺則無奈表示：「關於我屋企嘅事呢，我就唔想喺度講喇。」