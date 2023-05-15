盤點只叫得出角色名的藝人　「群姐」從影超過四十年終於有人記住

近日有網民於討論區發文，討論「有邊個演員只係記得佢個角色名」，結果引起多人留言，原來很多演員大家都叫不出名，但卻記得他演過的角色！用角色名去稱呼藝人，似乎已是大家的習慣，就好似大家偏向以「Ironman」去稱呼「羅拔·唐尼」，而非本名一樣。又好似就像「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「Hannah Montanna」Miley Cyrus及「美國隊長」Chris Evans等外國演員一樣，香港有不少演員都憑一個角色一炮而紅，但他們真的的名字卻始終不及角色名深入民心！

Daniel Radcliffe出道至今仍然被不少觀眾叫他做「哈利波特」。（Getty Images）

在香港也有很多例子，尤其以處境劇為多，好像當年的「馬子仁」和「馬子妮」，不過近年他們開始在正劇有較多的演出，所以慢慢有觀眾知道他們叫羅天宇和蔣家旻。那麼還有多少演員只會記得角色名？立即為大家數數！

1. 古明華

他在《巴不得媽媽...》中飾演蘇基，他更因這個娘娘腔的角色獲得《萬千星輝頒獎典禮2012》的「最佳男配角」，不過最出名的，卻是1994年電影《國產凌凌漆》中受賄的行刑官，入行30年來，古明華除了電影、電視劇外，其實還為不少外地劇集、電影、動畫配過音，十分多才多藝。

2. 許思敏

處境劇《愛‧回家之開心速遞》中不系小角色都有成為其中一集的主角的機會，「群姐 」就是近期最為熱門的小角色，清潔姐姐「群姐 」在劇中還有一個動人的英文名「Isabella」。唔講唔知，其實「群姐」的原名叫做許思敏，入行已經有40年以上，出演過的作品亦都上百套。不過大多以特約演員身份出演的關係，她這位綠葉才常常被大家睇漏眼，十八廿二嘅「群姐」其實都好靚女㗎。

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