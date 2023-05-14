《東張西望》放蛇直闖工廈淫窟　中年囡囡請入房談心後抬高腳色誘

《東張西望》直擊淫窟一集於今晚（14/05）終於播出！主持梁敏巧報道，攝製組收到報料表示觀塘工業大廈內出現色情場所。劉小姐表示自己有一日去位於觀塘的工業大廈甜品店，怎料在門口等取貨時被陌生男子「問價」。



主持梁敏巧直擊工廈淫窟。（ 《東張西望》截圖）

《東張西望》派另一名男性上門。（ 《東張西望》截圖）

劉小姐隔天請男性朋友網上搜尋之下，發現了多個於觀塘營業的色情場所廣告，其中一個更標明地址位於一楝觀塘工業大廈。 《東張西望》打電話到廣告電話，接聽的女性更說：「你上嚟按鐘就得啦，我哋有幾個囡囡，有5間房，24小時都有囡囡。」之後主持梁敏巧到廣告上的地址按鐘，不過就沒人開門。

收到報料指觀塘工業大廈出現色情場所。（ 《東張西望》截圖）

網上真係好多廣告。（ 《東張西望》截圖）

之後《東張西望》發現同區還出現了最少三棟大廈的色情場所，其中一棟大廈還是「創科中心」。攝製隊再派另一名男性幕後上門，這時候就有中年，操內地口音的「囡囡」開門，進門後中年「囡囡」說了兩句後更抬高腳騷腳。言談中她表示自己只是替工，花了每天$300租下單位「工作」。另一位開門的「囡囡」，開門的時候就說：「有咩入嚟先講。」表示外面人多，入門後「囡囡」還向《東張西望》幕後介紹服務收費。

廣告明碼實價，更標明有什麼服務。（ 《東張西望》截圖）

主持梁敏巧向大廈看更查詢，顯然看更並不知情，對大廈內有色情場所表示驚訝，其中一名看更也表示工廈24小時營業，所以才吸引這些「囡囡」。最後，《東張西望》向警方查詢，期後警方回信表示已展開了掃黃行動並搗破了一間賣淫場所，拘捕5名中國籍女子，並會將有關單位轉交地政處跟進違規及釘契事宜。

好多大廈都有淫窟。（ 《東張西望》截圖）

其中一棟是「創科中心」。（ 《東張西望》截圖）

好多大廈都有淫窟。（ 《東張西望》截圖）

警方採取掃黃行動。（ 《東張西望》截圖）

警方採取掃黃行動。（ 《東張西望》截圖）