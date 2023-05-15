一舞傾城｜首集已極香艷蔡潔被李嘉硬上　莊鍶敏床戲得返1秒

TVB劇集《一舞傾城》今日（15日）播出第一集，由陳法蓉、姚子羚、唐文龍、楊明及蔡潔主演，陳星妤、文凱玲、鄺潔楹、莊鍶敏、傅嘉莉、莊思明、趙碩之、關楚耀及高鈞賢聯合演出。第一集已經有不少鹽花，先是蔡潔差點遭李嘉強姦，再來就是莊鍶敏與李嘉的床戲。

《一舞傾城》首集已經有不少的鹽花。(《一舞傾城》截圖)

《一舞傾城》是講述80年代萬國城夜總會工作的風塵女子生活，而蔡潔於劇中飾演文雅倫（Monica），是萬國城夜總會第38組沙律姐（陳法蓉 飾演）旗下的皇牌小姐。劇情講到鷹哥（李嘉 飾演）向陳法蓉要求蔡潔提供服務，又用另一媽媽生來威脅她，於是她便帶蔡潔到李嘉身邊。

蔡潔於劇中飾演文雅倫（Monica），是萬國城夜總會第38組沙律姐（陳法蓉 飾演）旗下的皇牌小姐。(《一舞傾城》截圖)

陳法蓉之後出去幫李嘉多找兩個舞小姐予他的兄弟，在陳法蓉離開房間後，李嘉突然推倒蔡潔於枱上，並撕開她的衣物。蔡潔有作出掙扎，但她因為不夠力，所以未能掙脫李嘉，只能讓李嘉騎在她身上，粗暴地脫去她的衣物及撕破絲襪。蔡潔只能流著淚在房中大叫：「救命！放開！」最後由卓志飛（楊明 飾演）打倒李嘉的兄弟衝入房間內救出衣衫不整的蔡潔。

陳法蓉離開房間後，蔡潔差點被李嘉強姦。(《一舞傾城》截圖)

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原來李嘉是另一組媽媽生魚旦媽（莊鍶敏 飾演）的情人，她為了作弄一下陳法蓉而叫李嘉去鬧事，鏡頭一轉就見到李嘉戴著面具推倒莊鍶敏，展開「激烈」的床戲。早前莊鍶敏接受訪問時亦提到與李嘉的床戲，但擔心太大尺度而被被剪，結果莊鍶敏與李嘉的床戲只剩下一秒，李嘉便已經「完事」，令網民大失所望

原來李嘉是另一組媽媽生魚旦媽（莊鍶敏 飾演）的情人。(《一舞傾城》截圖)