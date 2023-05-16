一舞傾城 | 文凱玲陳星妤慘遭李嘉虐待跪地　陳法蓉霸氣救美

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，昨晚（15日）起逢周一至五晚九點半翡翠台播映。昨晚播出第一集，劇中主要角色陸續登場，包括「高貴皇牌大班」沙律（陳法蓉飾）、「當家第一頭牌」Monica（蔡潔飾）、「爛賭過氣女神」Money（文凱玲飾）、「萬國城最後一個處女」KK（陳星妤飾）、「百變小狐狸」細細粒（鄺潔楹飾）、「金牌打手」志飛（楊明飾）以及「雞毛司令古惑仔」麻鷹（李嘉飾）等。



陳法蓉飾演嘅沙律勁有霸氣，出招擊退麻鷹。

對朋友最講義氣

昨晚一集講到萬國城夜總會成立8周年，身為頭牌的Monica獲多位大客捧場，古惑仔麻鷹為見Monica一面，捉了一班舞小姐入房虐待，逼沙律帶Monica入房坐枱，身為江湖大嫂的沙律沒有妥協，更出口術「大走」麻鷹救出一班姊妹，霸氣十足。

首集主要主角陸續登場。

講到這個場口，法蓉姐受訪時笑言：「演呢場戲時，我好擔心自己夠唔夠霸氣，有冇江湖大嫂嗰種感覺，拍完之後問李嘉驚唔驚我，佢話好驚呀，原來我都有霸氣喺度，但我自己唔知。」法蓉姐續指自己跟角色一樣，都是重情義的人，並笑言自己現實比較內向，她說：「唔識我嘅人，會以為我好識得同人相處，但其實我係比較深閨同宅嘅一個人。」

李嘉飾演嘅麻鷹衰到出汁，捉咗一班舞小姐虐待。

提到不少網友大讚她身材Fit到漏，她笑謂：「好多朋友都知道，我係一個淨係食同瞓嘅人，基本上係冇做任何Keep Fit嘅運動，好感謝我爸爸媽媽遺傳咗咁好嘅身材畀我。」至於保養方面，她大方分享：「用護膚品方面都幾錫自己，有新嘅護膚品推出，我都會買嚟試吓，同埋我都鍾意養生，會浸吓Spa同Keep住做Facial。」

陳星妤嘅學生妹同啤酒妹造型搶眼。

蔡潔爆李嘉係大細路

昨晚另一焦點，是麻鷹欲對Monica霸王硬上弓的場口，麻鷹更扯爛Monica的黑絲，畫面相當肉緊，幸好志飛及時趕到將Monica救出。講到這場霸王硬上弓場口，蔡潔透露：「拍呢場戲時我冇整親，反而阿嘉畀張枱嘅玻璃整親，記得拍咗第一Take時佢係血流不止，大家都唔知點算好，呢個時候男人就會發揮好Man嘅魅力，佢完全係唔Care個傷口，最後好順利地拍晒。」蔡潔笑言大大隻的李嘉其實是大細路，她說：「我睇落弱質纖纖，阿嘉就好大隻，但我哋現實相處當中，佢只係細路仔嚟，性格好可愛，有時反而我仲Man啲。」

講到為今次角色做的事前準備，蔡潔透露請教了一位曾在夜總會工作的朋友，她說：「我捉住佢問咗好多，聽咗好多真實故事之後，令到我對角色多咗好多Connection。」蔡潔續指90年代美的標準，與現今社會大相逕庭，她事前還參考了大美人鍾楚紅的作品，她說：「嗰時鍾意濃妝艷抹，着裝比較誇張，我自己好少咁樣打扮，事前都擔心自己做唔做得到，搵咗好多當時美人嘅形象參考，其中一位就係鍾楚紅小姐，佢都演過類似角色，有搵一啲佢嘅作品參考，佢真係太靚喇。其實當你化晒妝、整晒頭換埋戲服，一行入個景就會自然代入咗個角色，好享受拍攝過程。」